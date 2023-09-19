Хто сказав, що вівсяна каша — це нецікаво? Ягоди та фрукти на додачу, звичайно, роблять її смачнішою та кориснішою, але пропонуємо нові й часом доволі несподівані добавки до звичної страви.

Тертий сир. Залежно від того, який сир додасте в гарячу кашу, остання набуде або ніжних вершкових ноток у смаку, або пікантних.

Оливки. Поріжте їх невеликими шматочками і додайте в кашу безпосередньо перед подачею до столу. Вийде й апетитно, і смачно. Вівсянка стане приємно солонуватою.

Оката яєчня. Дуже апетитною вівсянку зробить рідкий жовток. З ним покращиться не лише зовнішній вигляд страви та її смак, а й структура, яка стане ніжнішою. Таку кашу ви можете прикрасити свіжою зеленню та шматочками слабосоленої риби, присмачити спеціями.

Шоколад, кориця. Багато хто вважає, що шоколад — це інша назва щастя. Тож ідея почати день з каші, в яку додано жменю тертого чорного шоколаду, — чудова думка. Туди ж добре впишеться кориця — затишна, чарівна добавка та профілактика застудних захворювань, засіб зміцнення імунітету.