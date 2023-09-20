Така доплата фінансується Всесвітньою продовольчою програмою ООН, її отримують пенсіонери, які:

✔ проживають на територіях активних або можливих бойових дій;

✔ мають розмір пенсії менш ніж 3 тис. грн;

✔ не одержували з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та/або допомоги на проживання для ВПО, повідомляють у Мінсоцполітики.

Отримуватимуть пенсіонери додаткову виплату на суму, якої не вистачає до 3 тис. грн. До прикладу, якщо ваша пенсія становить 2100, тоді виплачуватимуть ще 900 грн.

Пенсіонерам не потрібно здійснювати жодних дій для отримання виплати. Вона проводиться без подання заяви відповідно до інформації, наявної в державних реєстрах.

Грошова допомога надходить шляхом переказу коштів на банківські рахунки.