Отримувати знеболювальні лікарські засоби безоплатно або з невеликою доплатою зможуть паліативні пацієнти. Відтепер до програми реімбурсації включено шість препаратів Морфіну в таблетках — чотири безоплатні та два з доплатою, інформують у НСЗУ.

Паліативні пацієнти — це люди з важкими, часто невиліковними захворюваннями, що потребують знеболення. Наприклад, онкологія у ІІІ—ІV стадії, ВІЛ-інфекція/СНІД, туберкульоз у пізній стадії, серцево- судинні, неврологічні, атрофічно-дегенеративні та інші прогресуючі захворювання.

Отримати знеболювальні за програмою реімбурсації зможуть пацієнти, яким встановлені основний діагноз, паліативний статус і діагноз «хронічний біль».

1. Необхідно звернутися до сімейного або лікуючого лікаря, який за наявності паліативного статусу встановить діагноз «хронічний біль» і створить електронний рецепт: пацієнтам із онкологією — лікар первинної медичної допомоги, із психічними розладами — лікар-психіатр.

Іншим паліативним пацієнтам потрібно звернутися за направленням сімейного лікаря до лікаря-спеціаліста. За наявності паліативного статусу він встановить діагноз «хронічний біль» і призначить знеболювальні засоби. Далі — звернутися до сімейного лікаря, який створить електронний рецепт.

2. Завітати до будь-якої аптеки, що має договір із НСЗУ за напрямом «Опіоїдні анальгетики», і надати працівнику аптеки е-рецепт у вигляді 16-значного номера та код підтвердження.

3. Обрати із запропонованих працівником аптеки наявних препаратів, вартість яких відшкодовується за програмою реімбурсації.

4. Отримати анальгетики безоплатно або з невеликою доплатою.

Знайти найближчу аптеку, яка відпускає ліки за програмою реімбурсації, можна: