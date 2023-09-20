Із настанням осені слід подбати про вазони, які літували на відкритому повітрі. Ночі стають дедалі холоднішими, і важливо, аби квіти не померзли. Тож краще не зволікати і вчасно занести їх до приміщення.

Роблять це, коли вночі температура повітря знижується до 12 градусів. Зазвичай це буває вже у вересні. І тим більше не варто чекати перших приморозків. До того ж, чим холодніше буде надворі, тим довше й болючіше рослини адаптуватимуться до кімнатних умов. Першими додому повертають тропічні види, як-от різноманітні пальми, а також рослини з ніжним листям.

Якщо деякі кімнатні рослини на літо були висаджені у відкритий ґрунт, їх пересаджують у горщики, дещо більші за ті, в яких росли раніше. Адже за літо коренева система збільшується в об’ємі.

Перш ніж розміщувати вазони на підвіконні, їм влаштовують душ. Горщики ретельно очищують від бруду. Важливо уважно оглянути рослини на предмет шкідників. За потреби обрізують довгі пагони.

Тетяна БОГОВИК.