Помідори без шкірочки у власному соку — це основа для подальшої кулінарної творчості. Різні види соусів, підлив, а також рагу, піци, ароматні борщі — все це можна приготувати взимку, маючи в запасі такі томати.

На банку 1,5 л:

2 кг помідорів

2 чайні ложки (без верху) крупної солі

Вага помідорів може відрізнятися від зазначеної (залежить від щільності укладання плодів у банку). Для приготування знадобляться два сорти помідорів. У цілому вигляді закладаємо невеличкі та пружні плоди — ідеально підходять помідори Сливка. Для томатного соку візьмемо червоні плоди будь-якого сорту, зрілі, соковиті, м’ясисті.

Для томатного соку 1 кг зрілих томатів почистити від шкірочки, видалити плодоніжки. Нарізати довільно та подрібнити на пюре. Якщо не любите насіння у заливці, можна перетерти масу крізь сито. Із 1 кг помідорів виходить близько 750 г соку.

Томати сорту Сливка почистити від шкірочки. Перелити в каструлю томатний сік, поставити на середній вогонь. Довести до кипіння, додати сіль, варити 2—3 хв., помішуючи, на вогні нижче середнього.

А тепер порціями (по 6—8 штук, не більше) закладати в киплячий сік маленькі помідори. Як знову закипить, варити при помірному кипінні, похитуючи каструлю, близько 1 хв.

Стерилізованою ложкою перекласти гарячі помідори в стерилізовану банку. Одразу прикрити стерилізованою кришкою. Зварити чергову порцію помідорів і знову викласти в банку. Наприкінці томатний сік кип’ятити близько 2 хв., після чого перелити в банку майже до самого верху. Закрити під ключ.

Гарячу заготовку перевернути, укутати, залишити до повного охолодження. Зберігати в сухому, темному та прохолодному місці (льоху чи підвалі).