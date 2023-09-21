Із кожним днем повномасштабної війни російської федерації проти України зростає кількість людей, котрі потребують реабілітації, забезпечення протезно-ортопедичними виробами та допоміжними засобами реабілітації.

Із 13 вересня в Урядовому контактному центрі запрацювала спеціалізована гаряча лінія з питань реабілітації, протезування/ортезування та забезпечення іншими допоміжними засобами реабілітації військовослужбовців, які отримали поранення.

Номер гарячої лінії — 1545 (у голосовому меню обрати кнопку 4). Він є багатоканальним, телефонувати можна щодня з 8 до 20 год. Дзвінки на гарячу лінію з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому та мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл безкоштовні, інформують у Мінсоцполітики.