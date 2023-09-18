Наказом Міноборони №490 від 18 серпня, опублікованим на сайті Верховної Ради, розширено перелік придатних до служби у воєнний час.
Відтепер придатними визнаватимуть осіб із такими захворюваннями:
- клінічно вилікуваний туберкульоз;
- вірусні гепатити з незначним порушенням функцій;
- безсимптомне носійство ВІЛ;
- повільно прогресуючі та непрогресуючі з незначними порушеннями функцій та рідкими загостреннями анемії, порушення згортання крові, пурпура, геморагічні стани, інші хвороби крові та кровотворних органів, деякі порушення із залученням імунного механізму;
- хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій;
- легкі короткотривалі хворобливі прояви психічних розладів;
- невротичні, пов’язані зі стресом і соматоформні розлади при помірно виражених, короткотривалих проявах, з астенічним станом;
- повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи з незначними порушеннями функцій;
- епізодичні та пароксизмальні розлади, крім епілепсії, з незначними порушеннями функцій органів і систем.
Крім того, спрощено вимоги щодо фізичного здоров’я для тих, хто служитиме у десантно-штурмових військах і морській піхоті в особливий період.
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