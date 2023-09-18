Наказом Міноборони №490 від 18 серпня, опублікованим на сайті Верховної Ради, розширено перелік придатних до служби у воєнний час.

Відтепер придатними визнаватимуть осіб із такими захворюваннями:

клінічно вилікуваний туберкульоз;

вірусні гепатити з незначним порушенням функцій;

безсимптомне носійство ВІЛ;

повільно прогресуючі та непрогресуючі з незначними порушеннями функцій та рідкими загостреннями анемії, порушення згортання крові, пурпура, геморагічні стани, інші хвороби крові та кровотворних органів, деякі порушення із залученням імунного механізму;

хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій;

легкі короткотривалі хворобливі прояви психічних розладів;

невротичні, пов’язані зі стресом і соматоформні розлади при помірно виражених, короткотривалих проявах, з астенічним станом;

повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи з незначними порушеннями функцій;

епізодичні та пароксизмальні розлади, крім епілепсії, з незначними порушеннями функцій органів і систем.

Крім того, спрощено вимоги щодо фізичного здоров’я для тих, хто служитиме у десантно-штурмових військах і морській піхоті в особливий період.