Ніжний, ароматний і смачний! Шар із кисломолочного сиру надає десерту такої ніжності та легкості, що відірватися дуже складно.
На форму 25—26 см:
- половинки слив
Сирний шар:
- 400 г кисломолочного сиру
- 130 г цукру
- 1 чайна ложка цедри лимона
- дрібка ванілі
- 2 середні яйця
- 100 г сметани
- 20 г крохмалю
- дрібка солі
Тісто:
- 120 г вершкового масла
- 2 середні яйця
- 120 г цукру
- дрібка солі
- дрібка ваніліну
- 80 мл молока
- 250 г борошна
- 1 чайна ложка розпушувача
Для сирного шару до сиру додати цукор, сіль, яйця, сметану, крохмаль, цедру, ваніль. Усе подрібнити блендером, щоб маса вийшла гладенькою. Для тіста продукти мають бути кімнатної температури. У мисці з’єднати м’яке масло, цукор, ваніль, сіль. Перемішати трохи, щоб маса стала однорідною. Потім збити міксером до пишності (2—3 хв.). Додати яйця, трохи збити. Всипати борошно з розпушувачем, перемішати. Влити молоко, трохи збити.
Перекласти тісто в застелену пергаментом форму, розрівняти. На нього — сирний шар. Викласти половинки слив. Трохи присипати їх цукром. Випікати пиріг при 180 градусах близько 50—55 хв. Перед подачею охолодити, лише потім нарізати.
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