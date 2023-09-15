Ніжний, ароматний і смачний! Шар із кисломолочного сиру надає десерту такої ніжності та легкості, що відірватися дуже складно.

На форму 25—26 см:

половинки слив

Сирний шар:

400 г кисломолочного сиру

130 г цукру

1 чайна ложка цедри лимона

дрібка ванілі

2 середні яйця

100 г сметани

20 г крохмалю

дрібка солі

Тісто:

120 г вершкового масла

2 середні яйця

120 г цукру

дрібка солі

дрібка ваніліну

80 мл молока

250 г борошна

1 чайна ложка розпушувача

Для сирного шару до сиру додати цукор, сіль, яйця, сметану, крохмаль, цедру, ваніль. Усе подрібнити блендером, щоб маса вийшла гладенькою. Для тіста продукти мають бути кімнатної температури. У мисці з’єднати м’яке масло, цукор, ваніль, сіль. Перемішати трохи, щоб маса стала однорідною. Потім збити міксером до пишності (2—3 хв.). Додати яйця, трохи збити. Всипати борошно з розпушувачем, перемішати. Влити молоко, трохи збити.

Перекласти тісто в застелену пергаментом форму, розрівняти. На нього — сирний шар. Викласти половинки слив. Трохи присипати їх цукром. Випікати пиріг при 180 градусах близько 50—55 хв. Перед подачею охолодити, лише потім нарізати.