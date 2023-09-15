Початок осені — вдала пора для створення високих грядок. Адже в цей час повсюди чимало органіки, яку закладають у такі грядки (бадилля городини, трава, опале листя тощо). Та й надворі ще тепло для вуличних робіт. До весни земля в таких грядках встигне осісти, органіка перепріє — і навесні можна буде висівати городину.

ОБИРАЄМО МІСЦЕ

Ділянка має бути добре освітлена та захищена від холодних вітрів. Поруч не повинні рости дерева, бо їхні корені з часом підірвуть конструкцію. Місце ретельно очищують від бур’янів. Окреслюють контури грядок.

ЯК ЗРОБИТИ

Довжина грядок може бути довільною. А ширину роблять такою, щоб за рослинами було легко доглядати з обох боків. Висота — 15—50 см. Чим вища грядка, тим менше доведеться біля неї нахилятись, але й матеріалу на її виготовлення знадобиться більше. Прохід між грядками роблять близько 50 см. Із власного досвіду зазначу, що коли користуєтеся широкою газонокосаркою, відстань має бути такою, щоб косарка вільно проходила між бортами грядок. Любителі естетики можуть зробити грядки нестандартної форми.

З ЧОГО ВИГОТОВЛЯТИ

Борти виготовляють із дощок, пластикових панелей, металу, шиферу й навіть відливають з бетону. Дерев’яні дошки перед роботою обробляють антисептиком. Каркас може бути як переносний, так і стаціонарний. У продажу є готові каркаси. Також їх нескладно збити самотужки.

Якщо дошкуляють кроти, на дно грядки укладають дрібну металеву сітку, яка злегка заходить на внутрішні краї бортів. А щоб не проростали бур’яни, ще й встеляють геотекстиль. Насипають шар дренажу зі щебеню, битої цегли, керамзиту, піску чи інших матеріалів. Тепер можна укласти «поживний» шар з перегною, листя, трави, невеликих гілочок тощо. Поверх засипають шар ґрунту. До його складу не завадить додати торф чи компост.

ЩО ВИСІВАТИ

Висівають будь-які городні культури, окрім, хіба що, дуже крупних (кукурудзи, соняшника тощо). Чудово почувається тут і садова суниця.

Важливо: земля на таких грядках швидше втрачає вологу, тож поливають їх частіше.

Ігор ГАДОМСЬКИЙ. Кіровоградська обл.