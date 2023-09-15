Якщо у вас без видимої причини з’явився біль у плечі або через скутість у руці стало важко чистити зуби, це може свідчити про розвиток досить поширеного синдрому «замороженого плеча». «Порадниця» з’ясувала, хто ризикує зіткнутися з ним у першу чергу та як можна повернути руці колишню рухливість.

У ГРУПІ РИЗИКУ — ЛЮДИ ПОХИЛОГО ВІКУ ТА ДІАБЕТИКИ

— Синдром «замороженого плеча» або адгезивний капсуліт — це запальне захворювання капсули плечового суглоба, при якому в ній виникають спайки та рубці, — пояснює ортопед-травматолог вищої категорії Юрій ШИМОН. — У результаті фіброзу та зменшення об’єму суглобової порожнини різко обмежується рухливість суглоба, що призводить до вираженого порушення функції руки. Але не панікуйте: за умови своєчасного звернення до лікаря та адекватної терапії можливе повне одужання. Більше того, у деяких щасливчиків синдром із часом минає самостійно.

Виділяють два різновиди синдрому: первинний (виникає мимовільно, без чітко вираженого фактору- провокатора) та вторинний (стає наслідком травми, операції на плечі або іншої патології).

«Заморожене плече» переважно зустрічається в пацієнтів віком від 50 до 70 років, жінки страждають від цього синдрому частіше за чоловіків. В особливій групі ризику — пацієнти з цукровим діабетом другого типу, на яких припадає майже 20 відсотків усіх випадків захворювання.

ПРИЧИНИ

За словами лікаря, точних причин виникнення капсуліту досі не встановлено. Вважається, що пусковим механізмом запального процесу може стати травма плеча, оперативне втручання у цій ділянці, хронічні навантаження суглоба, інфекція, пухлина, порушення обміну речовин, гормональний збій. Також адгезивний капсуліт нерідко стає наслідком інших захворювань — цукрового діабету, остеохондрозу шийного або грудного відділу, ендокринних і аутоімунних патологій, інсульту, інфаркту, хвороби Паркінсона.

Відіграють свою роль і вікові зміни, спадковість, стресовий фактор.

ЯК ПРОЯВЛЯЄТЬСЯ

Основний і первинний симптом захворювання — це стійкий ниючий біль в ураженому суглобі, причому як у напруженому стані, так і в розслабленому. Зазвичай він турбує без впливу видимих подразників, але може посилюватися після фізичного навантаження, а також у нічний час, що призводить до хронічного недосипання.

Спочатку біль зазвичай локалізується в плечовій зоні та в ділянці лопатки, пізніше переходячи на шию й безпосередньо сам суглоб. Також можуть спостерігатися набряк і припухлість.

На другій стадії захворювання наявність спайок і рубців у суглобовій капсулі призводить до значного обмеження рухів в ураженому суглобі, особливо при обертанні та відведенні плеча. Це спричиняє відчутний дискомфорт у побуті: людині стає складно вмиватися, розчісуватися, їсти, перевдягатися.

Через кілька місяців відбувається майже повне блокування суглоба, що може спричинити тривалу непрацездатність.

На третій стадії захворювання починається «розморожування» плеча та діапазон рухів поступово відновлюється.

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ

— При ознаках болю та скутості в зоні плеча потрібно звернутися до лікаря-травматолога чи ревматолога, — радить Юрій Шимон. — Діагноз ставлять на підставі скарг пацієнта, огляду та спеціальних тестів. Іноді призначають рентгенографію або МРТ плечового суглоба, аналізи крові та суглобової рідини.

Методи лікування «замороженого плеча» залежать від стадії захворювання та можуть включати ін’єкції кортикостероїдів і препаратів на основі гіалуронової кислоти; прийом протизапальних засобів і міорелаксантів; застосування знеболювальних гелів, мазей, компресів, а також фізіотерапію, масаж і лікувальну фізкультуру. Крім того, щоб виключити навантаження на суглоб, рекомендується тимчасово знерухомити його за допомогою м’якої пов’язки.

Якщо консервативне лікування не дає відчутних результатів протягом двох місяців, пацієнту може бути рекомендована артроскопічна операція.

ПРОФІЛАКТИКА

Специфічних заходів профілактики адгезивного капсуліту немає, але для запобігання розвитку запалення у плечовому суглобі рекомендується уникати стресів, травм, підвищених навантажень і перенапруги в ділянці плечей, вести здоровий спосіб життя (правильно харчуватися, бути фізично активними, відмовитися від шкідливих звичок). Також важливо регулярно проходити профілактичні огляди та за погодженням із лікарем навесні та восени приймати курси вітамінів.

Ірина КАДЧЕНКО.