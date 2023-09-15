Новий освітній застосунок «Мрія», що запускають в Україні, допомагатиме школярам, батькам і вчителям краще орієнтуватися в навчальному процесі й поза ним, повідомляє сайт Президента України.

У застосунку є все, що потрібно учневі для навчання: інформація про освітні програми, курси, відео-матеріали, позашкільні активності, олімпіади, гуртки. Також можна стежити за графіком занять і позашкільних активностей. Крім того, в застосунку школяр матиме свій ID. Це унікальний цифровий дитячий документ, створений за аналогією з «Дією».

Батькам «Мрія» допомагатиме дізнатися про успішність дитини у школі та чи перебуває вона в укритті під час повітряних тривог. Також за допомогою сервісу батьки зможуть спілкуватися з вчителями й отримувати від них зворотний зв’язок.

Учителі зможуть знайти тут не лише стандартні матеріали для підготовки уроків, а й спеціальні курси, що допоможуть зробити навчальний процес простішим та цікавішим. Спершу застосунок протестують в окремих школах, а для решти він стане доступним наступного року.