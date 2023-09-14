До складу цієї страви окрім огірків та розсолу входить заправка зі сметани та пшеничного борошна. І хоча цей варіант без крупи, суп має густу консистенцію, ніжний світлий колір і приємний сметанний аромат.

(На 2 л води)

2 курячих стегенця

1 чайна ложка солі

4 середні солоні огірки

150 мл огіркового розсолу

1 середня морквина

1 середня цибулина

4 середні картоплини

300 г сметани

1 столова ложка борошна

1 лавровий листок

чорний мелений перець

свіжа зелень

олія

Стегенця залити холодною водою, посолити, поставити на середній вогонь. Варити, знімаючи пінку, до готовності м’яса (близько 35—40 хв.). Викласти курятину на тарілку. Цибулину нарізати дрібними кубиками, картоплю — соломкою, морквину та огірки крупно натерти, зелень посікти.

Картоплю закласти в бульйон, відварити до готовності. Тим часом обсмажити цибулю в олії до золотавості. Додати моркву, смажити до м’якості. Додати до готової картоплі засмажку та огірки. Влити огірковий розсіл, перемішати, варити 5—7 хв.

У миску викласти сметану, всипати борошно. За необхідності додати води, щоб маса вийшла ріденькою. М’ясо відділити від кісток, додати в суп. Поперчити, за необхідності досолити. Додати зелень. Поступово влити сметану, проварити 3 хв. на невеликому вогні. Зняти з вогню, накрити кришкою, дати настоятися 15 хв.