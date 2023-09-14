До складу цієї страви окрім огірків та розсолу входить заправка зі сметани та пшеничного борошна. І хоча цей варіант без крупи, суп має густу консистенцію, ніжний світлий колір і приємний сметанний аромат.
- (На 2 л води)
- 2 курячих стегенця
- 1 чайна ложка солі
- 4 середні солоні огірки
- 150 мл огіркового розсолу
- 1 середня морквина
- 1 середня цибулина
- 4 середні картоплини
- 300 г сметани
- 1 столова ложка борошна
- 1 лавровий листок
- чорний мелений перець
- свіжа зелень
- олія
Стегенця залити холодною водою, посолити, поставити на середній вогонь. Варити, знімаючи пінку, до готовності м’яса (близько 35—40 хв.). Викласти курятину на тарілку. Цибулину нарізати дрібними кубиками, картоплю — соломкою, морквину та огірки крупно натерти, зелень посікти.
Картоплю закласти в бульйон, відварити до готовності. Тим часом обсмажити цибулю в олії до золотавості. Додати моркву, смажити до м’якості. Додати до готової картоплі засмажку та огірки. Влити огірковий розсіл, перемішати, варити 5—7 хв.
У миску викласти сметану, всипати борошно. За необхідності додати води, щоб маса вийшла ріденькою. М’ясо відділити від кісток, додати в суп. Поперчити, за необхідності досолити. Додати зелень. Поступово влити сметану, проварити 3 хв. на невеликому вогні. Зняти з вогню, накрити кришкою, дати настоятися 15 хв.
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