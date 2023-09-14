Серед найулюбленіших кольорів осені особливо виділяються хризантеми. На перший план виходить не лише їхня краса, а й особливість пізнього цвітіння. Хризантеми покриваються яскравим цвітом, коли решта квітів уже готується до зимового періоду. Поширеними способами розмноження хризантем є живцювання та поділ куща.

При дотриманні правил його можна легко розмножити на кілька кущиків, які дружно зацвітуть уже в першу осінь при ранньому живцюванні або наступного року при живцюванні в перші місяці літа.

Матковий кущ — це рослина, з якої беруть живці. Потрібно дуже уважно підбирати здоровий кущ із яскравими квітами правильної форми та забарвленням. Кущі з великими квітами для отримання хорошого результату розмножують у січні—червні, а дрібноквіткові — в лютому—липні.

Розмножувати хризантеми живцями досить легко. Після цвітіння матковий кущ акуратно викопують, видаляють стебла та поміщають у підготовлений вазон. Зберігають його при температурі 5—6 градусів. За місяць до посадки живців маточний кущ поміщають у світле тепле приміщення, рясно поливають і чекають відростання порослі.

Коли на пагонах з’являться перші 6 листочків, нарізають живці. За кілька тижнів із одного куща їх можна нарізати до сотні. Для того, щоб посадити підготовлені живці в один час, їх потрібно зберігати в холодильнику до висадки.

Для посадки готують перліт (можна замінити на вермікуліт), додають до нього пісок. Для вкорінення використовують звичайні ящики для розсади або пластикові стаканчики. Висаджують живці під нахилом в один бік або вертикально, заглиблюючи кожен наполовину. Щодня поливають. На початку зростання живців можна робити висновки про їх укорінення.

Догляд за вкоріненими живцями практично такий самий, як і за розсадою — полив і загартовування на свіжому повітрі до висадки у ґрунт. Висаджують укорінені та загартовані живці у травні, відразу на постійне місце, в підготовлені посадкові ями з живильним ґрунтом на достатній відстані між майбутніми кущами.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.