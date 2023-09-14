Тетяну Василівну давно називають легендою, іконою українського телебачення, кумиром мільйонів глядачів різного віку впродовж кількох десятків років. Понад півстоліття віддала вона телебаченню, ще студенткою прийшовши до легендарного, омріяного багатьма будинку на Хрещатику, 26. Народна артистка України, дикторка, ведуча телепрограм, педагог, професор кафедри журналістики та мовної комунікації Національного університету біоресурсів і природокористування Тетяна ЦИМБАЛ разом із усіма українцями проживає тут, у своїй рідній країні, ту біду, з якою прийшли на українську землю російські загарбники. Напередодні її дня народження, який відзначає 14 вересня, ми поспілкувалися на порадницькій гостині.

ПРО УКРАЇНЦІВ ПІД ЧАС ВІЙНИ Не хочу бути надто пафосною. Але скажу, що набагато краще думаю про наших людей, ніж до повномасштабного вторгнення. Це такі прояви (з якими й сама стикалася) — прояви душі, величі людської, чеснот людських, про які ми й не знали і не думали, що в нас так цього багато. А виявляється, насправді багато. Просто досі не було якихось умов, аби в багатьох це проявити. Звісно, це — і гордість, це — й великий біль. Звісно, це й бажання десь докласти своїх зусиль; ми робимо це всі, адекватні українці, в кого яка є можливість. Це і волонтерство, і допомога один одному. Це і співчуття. Пам’ятаю, перші дні війни, коли виникало те єднання українців, братерство. Коли йдеш вулицею, а до тебе підходять незнайомі люди і щось приємне кажуть. Коли намагаєтеся підтримати один одного, чимось допомогти, поділитися корисною інформацією. (Попервах навіть треба було дізнаватися, де хліб у Києві можна купити, які аптеки працюють). Ми всі наче однією родиною ставали. Якось йду повз ларьок, де лаваші випікають, — вибігає звідти хлопець і просить: «Візьміть! Ось лаваші випік свіжі». А то озвалася до мене незнайома жінка: «Танічка, ви тут, у Києві?» — «Так». — «Я ж бачу, світло у ваших вікнах горить, то так і зрозуміла. А ми вже третій день у метро. Оце йду додому, дещо з речей узяти»… Бува, достатньо якоїсь фрази, і всі розуміють, про що ти. І відгукуються. У кожного в душі, у кожного в серці, у свідомості відгукується те, про що говориш. Дуже-дуже хочу, щоб оцей дух єднання українців, розуміння своєї приналежності до чогось спільного, до того, чим можемо і повинні гордитися, — аби ми того ніколи не втратили. Ця війна показала мені Україну, її людей такими, якими досі не бачила.

ПРО ЗАКОРДОННУ ПІДТРИМКУ Знаєте, в Канаді мене дуже вразило ставлення людей до України, до українців. Була надзвичайно зворушена, побачивши, як багато кругом українських прапорців, — на автомобілях, на будинках. І то були не лише квартали, де традиційно мешкають українці, а скрізь, по всьому місту. Коли десь бачила когось із нашим прапорцем, просто тягнуло підійти. «Добрий день!» — кажу, а у відповідь: «Слава Україні!» А як відгукнулися канадці, коли ми почали збирати все необхідне для наших військових. Мої знайомі, киянки Юлія Черепніна та Марина Мироненко очолюють міжнародний благодійний фонд «Генерація 4», його загальне керівництво здійснюється з Мюнхена. От вони надсилали нам замовлення, що надходили попервах від Тероборони та військових. Збирали все. Ще ж було холодно в березні, тому надсилали термобілизну, а також різний спеціальний одяг, берці, оптику… Коли відправляли посилки і на пошті дізнавалися, що ті величезні коробки — для ЗСУ, нам робили великі знижки.

ПРО РОСІЮ І РОЗЧАРУВАННЯ Багато з тих, хто більш-менш якось адекватно мислить, поїхали з росії геть. Це люди, якими та країна мала би, зрештою, пишатися, а вона їх просто вижила. Як завжди виживала всіх порядних людей. Це ж така не перша, і не друга хвиля міграції. Вони не виходять на вулицю, а просто емігрують. На сьогодні я не бачу якихось передумов, що там може щось змінитися. Згадую Вахтанга Кікабідзе. Коли в Грузії розпочалися події 2008 року, коли росія бомбила Кутаїсі, він якраз був на гастролях в Україні. Для мене це було так жахливо: як, війна, в Грузії?! Боже, така культура — пісні, театр, а кіно грузинське. Як це вони взяли зброю і стріляли там. Запитала про це в Кікабідзе, а він відповів, що теж тримає при собі зброю. «І ви могли б убити?!» — «Так!»… Згадую його пісню «Разочаровали», що адресувалася тим, хто вважався друзями Буби в росії. Його ж там усі любили. Є в тій пісні такі слова: «Вы меня не предали — разочаровали»… Коли є про що говорити, коли можна щось з’ясувати, коли є гідний опонент, можна говорити про зраду. А тут — просто розчарували. Такі розчарування були і в мене…

ПРО ЖИТТЯ ПІСЛЯ ВІЙНИ І ПОРАНЕНИХ НЕЮ Розумію, що нам усім буде дуже важко. Суспільство буде інше. Ми будемо іншими. Та дуже важливо найперше навчитися правильно ставитися до наших воїнів, до поранених. Їх треба розуміти і зробити для них усе необхідне. Вони таке пройшли, і те зробило їх значно старшими від своїх років. Про життя знають набагато більше від нас, адже бачили те, чого ми не побачимо. І знають усьому справжню ціну. Ми, ті, хто не пройшов фронт, хто не втрачав друзів, хто залишився таким, як його мама народила на світ — із руками й ногами, мусимо навчитися жити поряд із травмованими війною. А їх багато. І це страшно… Та попри все, знаєте, чим вражають, коли зустрічаюся з такими бійцями? Своїм оптимізмом! Цікаві речі розповідали мені лікарі. Скажімо, воїнам, котрі пройшли Дебальцеве в 2014 році, потрібні були психологи, яких тоді й працювало багато. Ці ж раді, що живими залишилися. А протези — зроблять, онде які тепер виготовляють, біонічні, багатофункціональні, що відтворюють різні функції людських рук, ніг. Ось як змінилася психологія. Хлопці, які втратили кінцівки, абсолютно спокійно спілкуються з іншими, не ховаються. Як їм духу вистачає, сили моральної, позитиву — не надивуюсь. Тільки ще треба трішки нашої уваги та розуміння, потрібна й допомога наша таким сім’ям.

ПРО ПЕРЕМОГУ Ми повинні перемогти, бо, по-перше, ми — українці, по-друге, ми — на своїй землі й долаємо цю гідру, що прийшла нас убивати. Неодмінно повинні перемогти. Ми дуже довго йшли до самих себе, і зараз маємо унікальний шанс досягти того, чого прагнула українська нація впродовж століть.

Повну версію порадницької гостини З ТЕТЯНОЮ ЦИМБАЛ можна вже прочитати в свіжому номері газети «Порадниця» від 14 вересня 2023 року.