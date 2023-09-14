Новостворений Цифровий офіс державної реєстрації актів цивільного стану Центрального міжрегіонального управління Мін’юсту — єдине відділення ДРАЦС у місті Києві, яке опрацьовує заяви про замовлення витягів і дублікатів свідоцтв, що подані через портал «Дія».

Відтепер, перебуваючи в будь-якій точці країни та маючи доступ до «Дії» й електронний цифровий підпис, кожен громадянин має можливість замовити та отримати документ швидко, зручно, без зайвого витрачання часу.

Також сервіс надає можливість отримати повторні свідоцтва та витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян із доставкою додому, наголошують у відомстві.

Замовити доставку готових документів можна двома способами: кур’єром або у відділення «Укрпошти».

Забрати витяги/дублікати самостійно не вдасться, оскільки Цифровий офіс не здійснює прийом громадян.