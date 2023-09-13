Яєчно-масляна начинка — пам’ятаю її з дитинства, так подавала млинці бабуся, коли гостювали в неї. Багато хто навіть не чув про таку подачу. А я рекомендую приготувати та скуштувати.

100 г вершкового масла

2 яйця

чверть чайної ложки солі

У невеличку сковорідку викласти масло. Поки воно розтоплюється, в миску вбити яйця, посолити, трохи збити виделкою. Поступово влити яєчну суміш до масла, помішуючи. Смажити не потрібно, щойно маса схопиться грудочками, одразу знімати. Яйця мають залишатися ніжними. Перекласти яєчну масу в мисочку й гарячою одразу подавати до млинців. Спробуйте, як же це смачно!

А ЦЕ ІДЕЯ!

Ще бабуся готувала тоненькі млинці, ставила на стіл молочну пшоняну кашу та розтоплене вершкове масло. Кожен сам загортав собі млинець із кашею в трубочку, а потім вмочував у масло…

Смачно, дуже ситно, особливо дітлахам, адже ми цілими днями на вулиці та на березі озера!