Вона підвищує родючість і чудово оздоровлює ґрунт, оскільки містить гіркі ефірні олії, що відлякують шкідників. Крім того, після гірчиці земля стає більш пухкою, поліпшується її структура, відтак краще проникають повітря та вода.

Також як сидерат гірчиця добре бореться з бур’янами. Тож висіваю її щороку після збирання врожаю городини. Роблю це суцільним способом. Насіння заглиблюю максимум на 1 см. Уже за місяць зелену масу можна скошувати та переорювати. Або ж залишаю зелень нескошеною на зиму та заорюю вже наступної весни.

Микола ЖИГАЛЮК.

Вінницька обл.