Базилік — це не просто ароматна рослина, що ідеально підходить для додавання до будь-якої м’ясної страви, риби та салатів. Він може стати помічним і при деяких захворюваннях.

Шлунково-кишковий тракт: базилік сприяє відновленню його роботи. Може допомогти впоратися з проблемами шлунка, зменшити здуття та печію.

Кашель: позбутися його допоможе відвар базиліку. Завдяки муколітичним властивостям він зменшує кількість мокротиння.

Розщеплення жиру: базилік може допомогти розщепити жир в організмі. Це пов’язано з тим, що він містить ефірні олії.

Зменшення стресу та покращення пам’яті: базилік допомагає в цьому, а ще позитивно впливає на пам’ять завдяки своїм заспокійливим властивостям.

До речі. Ця рослина стане в пригоді в боротьбі з міллю: просто розкладіть сухе листя в шафах і ящиках.