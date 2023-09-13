Для отримання виплат на відбудову житла українці мають оформити цифрову картку «єВідновлення». Це можна зробити відтепер і в мобільному застосунку «Ощадбанку», інформує його пресслужба.

Щоб відкрити картку й отримати допомогу, слід виконати такі дії:

повідомити про пошкоджене майно в застосунку/на порталі «Дія», якщо раніше цього не зробили;

у застосунку «Мобільний Ощад» (https://www.oschadbank.ua/mob-oschad) вибрати розділ «Замовити картку»;

серед переліку доступних карток вибрати «єВідновлення» та підтвердити замовлення;

подати заявку на отримання виплати в застосунку «Дія»: Послуги — єВідновлення — Надіслати заяву про виплату;

дозволити огляд майна комісією місцевої влади для встановлення суми виплати;

дочекатися в «Дії» сповіщення про рішення комісії;

отримати допомогу на картку «єВідновлення».

Згідно з умовами програми кошти, які надаються на відновлення пошкодженого житла, можна витратити виключно на придбання будівельних матеріалів, а також послуг підрядників, які є учасниками програми (https://erecovery.diia.gov.ua/).

Максимальна сума компенсації становить 200 тис. грн, нагадують у Мінреінтеграції. Гроші необхідно використати протягом 12 місяців з дня їх отримання.

Важливо. Відповідно до умов програми житло має підлягати відновленню та знаходитись на деокупованій території, де не ведуться активні бойові дії.