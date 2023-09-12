Варення виходить доволі солодким, ароматним, а насіння маку весело хрумтить на зубах.

(Виходить 400 мл)

500 г груш твердих сортів

150 г цукру

3 столові ложки соку лимона

1 столова ложка насіння маку

Груші почистити від шкірочки та насіння. М’якоть нарізати невеликими шматочками. Викласти в товстостінну каструльку. Додати сік лимона та цукор. Залишити, перемішавши, до утворення грушевого соку. Поставити на вогонь, довести до кипіння.

Варити на вогні нижче середнього 20 хв. Додати в кипляче варення мак (за бажання можна його попередньо обсмажити на сухій сковороді для аромату). Від повторного закипання проварити 5—7 хв. Перелити в стерилізовану банку, закрити під ключ. Зберігати в холодній коморі.