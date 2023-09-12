Варення виходить доволі солодким, ароматним, а насіння маку весело хрумтить на зубах.
(Виходить 400 мл)
- 500 г груш твердих сортів
- 150 г цукру
- 3 столові ложки соку лимона
- 1 столова ложка насіння маку
Груші почистити від шкірочки та насіння. М’якоть нарізати невеликими шматочками. Викласти в товстостінну каструльку. Додати сік лимона та цукор. Залишити, перемішавши, до утворення грушевого соку. Поставити на вогонь, довести до кипіння.
Варити на вогні нижче середнього 20 хв. Додати в кипляче варення мак (за бажання можна його попередньо обсмажити на сухій сковороді для аромату). Від повторного закипання проварити 5—7 хв. Перелити в стерилізовану банку, закрити під ключ. Зберігати в холодній коморі.
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