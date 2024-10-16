МОЗ визначило перелік хвороб, за наявності яких пацієнт зможе отримати ліки на основі медичного канабісу https://bit.ly/3TFD5LV.
Йдеться про такі хвороби і стани, інформує МОЗ.
* Хронічний або нейропатичний біль та/або спастичність через:
- злоякісні новоутворення;
- діабетичну нейропатію;
- розсіяний склероз;
- ураження трійчастого та лицевого нерва;
- невралгію внаслідок оперізувального лишаю;
- ураження нервових корінців і сплетінь;
- компресію нервових корінців і сплетінь при захворюваннях;
- мононевропатію верхньої або нижньої кінцівки;
- поліневропатію та інші ураження периферичної нервової системи;
- церебральний параліч та інші паралітичні синдроми;
- травми спинного мозку та внутрішньочерепні травми.
* Нудоту та блювання, спричинені хімієтерапією під час лікування новоутворень.
* Хворобу Паркінсона, синдром Туретта.
* Рефрактерну (фармакорезистентну) епілепсію.
* Захворювання, що спричиняють судомні напади у дітей:
- синдром Леннокса-Гасто;
- синдром Драве;
- туберозний склероз.
* Втрату ваги, пов’язану з анорексією в пацієнтів із захворюваннями, зумовленими вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ).
* Інші захворювання — за наявності висновку лікарсько-консультативної комісії.
Отримати ліки на основі медканабісу можна буде лише за електронним рецептом. Його видаватиме лікар первинної або спеціалізованої медичної допомоги. Всі призначення фіксуватимуться в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ).
Дозування та режим приймання визначатиме лікар індивідуально, враховуючи вік, вагу, стан здоров’я пацієнта та інші фактори.
Медичний канабіс призначатимуть у випадках, коли інші ліки неефективні або спричиняють серйозні побічні ефекти.
Перелік хвороб і станів заснований на найсучасніших дослідженнях і доказах ефективності. Його періодично переглядатимуть і розширюватимуть за наявності нових доказових досліджень.
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