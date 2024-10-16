МОЗ визначило перелік хвороб, за наявності яких пацієнт зможе отримати ліки на основі медичного канабісу https://bit.ly/3TFD5LV.

Йдеться про такі хвороби і стани, інформує МОЗ.

* Хронічний або нейропатичний біль та/або спастичність через:

злоякісні новоутворення;

діабетичну нейропатію;

розсіяний склероз;

ураження трійчастого та лицевого нерва;

невралгію внаслідок оперізувального лишаю;

ураження нервових корінців і сплетінь;

компресію нервових корінців і сплетінь при захворюваннях;

мононевропатію верхньої або нижньої кінцівки;

поліневропатію та інші ураження периферичної нервової системи;

церебральний параліч та інші паралітичні синдроми;

травми спинного мозку та внутрішньочерепні травми.

* Нудоту та блювання, спричинені хімієтерапією під час лікування новоутворень.

* Хворобу Паркінсона, синдром Туретта.

* Рефрактерну (фармакорезистентну) епілепсію.

* Захворювання, що спричиняють судомні напади у дітей:

синдром Леннокса-Гасто;

синдром Драве;

туберозний склероз.

* Втрату ваги, пов’язану з анорексією в пацієнтів із захворюваннями, зумовленими вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ).

* Інші захворювання — за наявності висновку лікарсько-консультативної комісії.

Отримати ліки на основі медканабісу можна буде лише за електронним рецептом. Його видаватиме лікар первинної або спеціалізованої медичної допомоги. Всі призначення фіксуватимуться в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Дозування та режим приймання визначатиме лікар індивідуально, враховуючи вік, вагу, стан здоров’я пацієнта та інші фактори.

Медичний канабіс призначатимуть у випадках, коли інші ліки неефективні або спричиняють серйозні побічні ефекти.

Перелік хвороб і станів заснований на найсучасніших дослідженнях і доказах ефективності. Його періодично переглядатимуть і розширюватимуть за наявності нових доказових досліджень.