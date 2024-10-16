Факт перебування в полоні військових і цивільних, зокрема вже звільнених із полону осіб, установлює Комісія з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, яка працює при Мінреінтеграції.

Після встановлення Комісією факту позбавлення особи особистої свободи Мінреінтеграції виплачує одноразову державну грошову допомогу в розмірі 100 тис. грн звільненим із полону. А також здійснює виплати щорічної державної допомоги в розмірі 100 тис. грн за кожен рік перебування в полоні колишнім полоненим або членам родин тих, хто досі перебуває в полоні.

Для отримання зазначених державних грошових допомог потрібно звернутися до Мінреінтеграції. З алгоритмом дій і переліком необхідних документів можна ознайомитися за посиланням: https://minre.gov.ua/diyalnist/napryamky-proektiv-minreintegracziyi/pidtrymka-osib-pozbavlenyh-osobystoyi-svobody

Зразок заяви про встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України: https://minre.gov.ua/wp-content/uploads/2024/02/zayava-fakt.pdf, заяви про отримання державної грошової допомоги: https://minre.gov.ua/wpcontent/uploads/2023/02/forma_zayavy_vyplaty1_1.pdf

У разі виникнення запитань щодо отримання цієї державної допомоги можна звертатися до Мінреінтеграції за номерами: (044) 355-14-56 та 0(97) 901-55-71.