Корисний, багатий на білок паштет із червоної сочевиці ідеально підійде для сніданку з хрустким хлібцем. Паштет виходить ситним, ніжним і дуже ароматним.
- 100 г червоної сочевиці
- 200 г води
- 1 велика морквина
- олія
- 60 г волоських горіхів
- 25 г вершкового масла (для пісного варіанту — олія)
- 0,5 чайної ложки сухого часнику
- сіль
- чорний мелений перець
Сочевицю залити водою, посолити. Відварити до повної готовності згідно з інструкцією на упаковці. Зазвичай вона готова вже за 12–15 хв. Дати повністю охолонути.
Морквину дрібно натерти. Протушкувати в невеликій кількості олії до м’якості. Дати охолонути. Горішки підсмажити до рум’яності на сухій сковороді.
Викласти сочевицю, моркву, м’яке вершкове масло, горішки, сіль, часник (можна вичавити свіжий) і мелений перець у чашу блендера. Подрібнити на однорідну масу. Замість блендера можна прокрутити на м’ясорубці.
- Вершкове масло надає паштету більш гладенької текстури та вершкової нотки. З олією закуска має більш виражений сочевичний смак, але теж апетитно, особливо доречний такий паштет у піст.
- Замість волоських горіхів можна взяти арахіс, насіння соняшника чи гарбуза, кунжут.
- Подавайте паштет на шматочках підсмаженого на сухій сковороді хліба.
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