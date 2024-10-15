Корисний, багатий на білок паштет із червоної сочевиці ідеально підійде для сніданку з хрустким хлібцем. Паштет виходить ситним, ніжним і дуже ароматним.

100 г червоної сочевиці

200 г води

1 велика морквина

олія

60 г волоських горіхів

25 г вершкового масла (для пісного варіанту — олія)

0,5 чайної ложки сухого часнику

сіль

чорний мелений перець

Сочевицю залити водою, посолити. Відварити до повної готовності згідно з інструкцією на упаковці. Зазвичай вона готова вже за 12–15 хв. Дати повністю охолонути.

Морквину дрібно натерти. Протушкувати в невеликій кількості олії до м’якості. Дати охолонути. Горішки підсмажити до рум’яності на сухій сковороді.

Викласти сочевицю, моркву, м’яке вершкове масло, горішки, сіль, часник (можна вичавити свіжий) і мелений перець у чашу блендера. Подрібнити на однорідну масу. Замість блендера можна прокрутити на м’ясорубці.