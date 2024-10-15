Із такою проблемою, як «закисання» очей, частіше стикаються діти, але іноді вона виникає й у дорослих. «Порадниця» з’ясувала, з чим пов’язане збільшення кількості очних виділень і в яких випадках потрібно поспішити до лікаря.

СЛИЗ ЗАХИЩАЄ ТА ДОПОМАГАЄ МОРГАТИ

— Виділення з очей є комбінацією слизу, жиру, клітин шкіри та інших частинок, — пояснює терапевт вищої категорії Сніжана ЛЯШУК. — У нормі ці слизові виділення полегшують моргання та виконують захисну функцію. Якою буде їхня консистенція — волого-липкою або сухою — залежить від швидкості випаровування з них рідини, на яку переважно впливають температура та вологість повітря.

Очі виділяють слиз протягом усього дня, але слізна плівка, що постійно присутня, омиває їх при кожному морганні, зазвичай видаляючи виділення до того, як вони встигнуть затвердіти. Але коли ми спимо й не моргаємо, вони накопичуються та засихають у куточках очей, а іноді й уздовж лінії зростання вій.

Деяка кількість виділень із очей після сну — абсолютно нормальне явище. Але їх надлишок у поєднанні із зеленим або жовтим відтінком, почервонінням або свербінням очей, чутливістю до світла чи погіршенням зору може свідчити про серйозну інфекцію або офтальмологічне захворювання. В цьому випадку, як і при травмі ока, слід негайно звернутися до окуліста.

У ЧОМУ ПРИЧИНА

До найбільш поширених причин рясних виділень з очей належать такі захворювання і стани:

кон’юнктивіт — запалення кон’юнктиви, спричинене вірусами, бактеріями чи алергією; виділення при цьому можуть бути густими, жовто-зеленого кольору і вранці буквально «склеюють» око;

блефарит — гостре або хронічне запалення повік, для якого характерні набряк, свербіж повік і пінисті виділення з очей жовто-зеленого кольору вранці;

кератит — ураження рогівки, при якому, крім рясних слизових виділень, виникають болючість і висока чутливість до світла. Кератит можуть спричиняти бактерії, віруси, грибки та паразити;

дакріоцистит — запалення слізного мішка, при якому відбувається набряк і почервоніння внутрішнього кута ока; при натисканні на ділянку слізного мішка з’являються рясні виділення жовтого кольору;

ячмінь — запалення війкового фолікула або залози біля основи повіки, супроводжується почервонінням, набряком і рясним гнійним відокремлюваним;

синдром сухого ока — для нього більш характерні відчуття печіння та стороннього тіла в оці, іноді — розпливчастий зір. Але часто люди з синдромом скаржаться й на слиз, що скупчився в очах уранці.

Крім перерахованих вище причин, спровокувати патологічні виділення з очей здатна неякісна косметика, порушення гігієни, неправильне використання контактних лінз, стороннє тіло в оці чи забруднення його хімічними речовинами, виразка рогівки, травма ока або повіки.

ІНОДІ ВИННІ НИРКИ

Ще одна можлива причина постійного «закисання» очей після сну та набряклості повік удень — патології нирок, внаслідок чого збільшується кількість білка в плазмі крові. Людина при цьому скаржиться на дискомфорт і біль під час сечовипускання, кольки в ділянці нирок, попереку або над лобком, помутніння сечі та білі виділення з очей як після сну, так і протягом дня.

ЯК ДІКУВАТИ

— Для усунення «закисання» очей важливо виявити причину проблеми, — впевнена Сніжана Ляшук. — Тож при появі постійних виділень зверніться до свого сімейного лікаря, який за необхідності направить до офтальмолога. Спеціаліст проведе огляд очей за допомогою щілинної лампи, також можуть бути потрібні загальний аналіз крові, алергічні проби, дослідження зіскрібка або мазка очних виділень.

Якщо слиз в очах утворюється через інфекцію, лікар призначить антибактеріальні або противірусні препарати, краплі та мазі. Якщо причина виділень — алергія, допоможуть антигістамінні, протизапальні та протинабрякові препарати. Також для покращення самопочуття застосовують теплі компреси, зволожувальні краплі, промивання антисептиками та фізіологічним розчином.

Коли виділення дуже густі або липкі та «склеюють» очі, перед закапуванням або накладенням компресу потрібно змочити чисту серветку в теплій воді та помістити на повіки, щоб розм’якшити слиз і видалити кірочки. Усі процедури проводять для кожного ока окремо.

За відсутності адекватного лікування «закисання» очей може посилитися, набувши хронічної форми з подальшими ускладненнями.

ПРОФІЛАКТИКА

Для профілактики запалення та «закисання» очей дотримуйтесь простих правил:

без нагальної потреби не чіпайте очі руками;

стежте за чистотою рушників і постільної білизни, не користуйтесь чужими рушниками й косметикою;

дотримуйтесь правил використання контактних лінз;

не користуйтеся неякісною чи простроченою косметикою;

не перевантажуйте очі під час читання або роботи за комп’ютером;

якщо маєте схильність до алергії, зведіть до мінімуму вплив подразників: пилу, пилку рослин, шерсті тварин, продуктів-алергенів;

у сонячні дні обов’язково носіть сонцезахисні окуляри для запобігання променевому опіку рогівки.

Ірина КАДЧЕНКО.