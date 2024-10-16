Броколі, томати та ніжний сир фета у поєднанні з часниковою заправкою — смак і користь в одній тарілці!

1 маленька броколі

5 варених яєць

10–15 помідорів черрі

150 г сиру фета

3 невеликі зубчики часнику

3 столові ложки натурального йогурту (або густої сметани)

1 столова ложка майонезу

1 чайна ложка зернистої гірчиці

сіль, перець

Капусту розділити на суцвіття. Викласти в киплячу підсолену воду. Варити 4 хв. Одразу залити дуже холодною водою та відкинути на друшляк. Так капуста збереже яскравий колір.

Яйця та сир нарізати кубиками. Томати — навпіл або четвертинками. Викласти в миску томати, капусту, яйця та сир.

Для заправки розтерти йогурт з майонезом і гірчицею, посолити, поперчити. Засмачити салат заправкою.