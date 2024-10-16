Броколі, томати та ніжний сир фета у поєднанні з часниковою заправкою — смак і користь в одній тарілці!
- 1 маленька броколі
- 5 варених яєць
- 10–15 помідорів черрі
- 150 г сиру фета
- 3 невеликі зубчики часнику
- 3 столові ложки натурального йогурту (або густої сметани)
- 1 столова ложка майонезу
- 1 чайна ложка зернистої гірчиці
- сіль, перець
Капусту розділити на суцвіття. Викласти в киплячу підсолену воду. Варити 4 хв. Одразу залити дуже холодною водою та відкинути на друшляк. Так капуста збереже яскравий колір.
Яйця та сир нарізати кубиками. Томати — навпіл або четвертинками. Викласти в миску томати, капусту, яйця та сир.
Для заправки розтерти йогурт з майонезом і гірчицею, посолити, поперчити. Засмачити салат заправкою.
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