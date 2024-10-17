Про види грошових виплат, що передбачені для військових у системі Міноборони, розповідають фахівці Правозахисного центру «Принцип». Водночас вони наголошують, що грошове забезпечення визначається залежно від:
- посади та військового звання;
- тривалості, інтенсивності й умов військової служби,
а також кваліфікації, наукового ступеня і вченого звання.
- Щомісячні основні види грошового забезпечення
Посадовий оклад.
Оклад за військовим званням.
Надбавка за вислугу років.
- Щомісячні додаткові види грошового забезпечення
Підвищення посадового окладу.
Надбавки та доплати.
Винагорода військовим, котрі обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту.
Винагорода за особливості проходження служби (навчання).
Премія.
- Одноразові додаткові види грошового забезпечення
Винагороди (крім винагороди військовим, котрі обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту, а також винагороди за особливості проходження служби (навчання).
Додаткова та одноразова винагорода на період дії воєнного стану.
Допомоги.
Якщо військовий має право на ці виплати та з якихось причин їх не отримує, він може звернутися з рапортом до командування військової частини. У разі отримання відмови — зі скаргою на ОК або гарячу лінію МОУ за номером 1512.
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