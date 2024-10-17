Про види грошових виплат, що передбачені для військових у системі Міноборони, розповідають фахівці Правозахисного центру «Принцип». Водночас вони наголошують, що грошове забезпечення визначається залежно від:

посади та військового звання;

тривалості, інтенсивності й умов військової служби,

а також кваліфікації, наукового ступеня і вченого звання.

Щомісячні основні види грошового забезпечення

Посадовий оклад.

Оклад за військовим званням.

Надбавка за вислугу років.

Щомісячні додаткові види грошового забезпечення

Підвищення посадового окладу.

Надбавки та доплати.

Винагорода військовим, котрі обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту.

Винагорода за особливості проходження служби (навчання).

Премія.

Одноразові додаткові види грошового забезпечення

Винагороди (крім винагороди військовим, котрі обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту, а також винагороди за особливості проходження служби (навчання).

Додаткова та одноразова винагорода на період дії воєнного стану.

Допомоги.

Якщо військовий має право на ці виплати та з якихось причин їх не отримує, він може звернутися з рапортом до командування військової частини. У разі отримання відмови — зі скаргою на ОК або гарячу лінію МОУ за номером 1512.