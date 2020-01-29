Родова назва культури — ерука, інший варіант — індау, англійський аналог — рокет. І все це — добре знайома всім рукола. Ця зелень набула останнім часом особливої популярності, і цілком заслужено. Чим же вона цінна?

Зелень руколи містить багато ефірної олії, вітаміни С, Е, А (бета-каротин), К, вітаміни групи В, а також дубильні речовини, клітковину, мікроелементи — йод, калій, кальцій, магній, залізо, цинк, фосфор. 100 г трави забезпечує добову норму вітаміну К для дорослої людини, який відіграє важливу роль для здоров’я кісток. Його називають вітаміном краси, бо позитивно впливає на стан шкіри, волосся і нігтів. Рукола зміцнює стінки судин, тим самим поліпшуючи роботу серцево-судинної системи, підвищує вміст гемоглобіну в крові, виводить холестерин.

Має дезінфікуючу, відхаркувальну, м’яку сечогінну дію, покращує роботу шлунково-кишкового тракту, знижує рівень цукру в крові. Ця зелень стабілізує обмін речовин в організмі. Також рукола нормалізує тиск, заспокоює нервову систему. А за результатами наукових досліджень було з’ясовано, що має й протираковий ефект. Тим, хто бажає схуднути, також треба споживати руколу. Вона низькокалорійна — 100 г зелені містить лише 25 ккал. Клітковина, на яку вона багата, дає людині відчуття ситості.

Протипоказання: гастрит із підвищеною кислотністю, захворювання печінки і нирок. У декого рукола може спричинити алергічні реакції. Вагітним жінкам щодо її вживання треба проконсультуватися з лікарем.

Найкорисніша свіжа рукола, без попередньої термічної обробки. В Італії цю зелень часто використовують, готуючи піцу. Її кладуть незадовго до закінчення приготування або відразу після цього.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.