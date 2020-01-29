Якщо краї листочків мешканців підвіконь жовтіють, листочки зморщуються та в’януть, опадають бутони, ріст рослин уповільнюється, незважаючи на регулярний догляд і полив, то, можливо, ви забуваєте їх обприскувати чи робите це нерегулярно або неправильно. Особливо потрібне облрискування взимку, коли працює центральне опалення (підвищує вологість повітря і зменшує випаровування води листям).

Обприскують із пульверизатора. Чим більш дрібнодисперсний він, тобто чим дрібніші крапельки, тим краще. Рослини всотують вологу не лише через коріння — беруть її і з повітря. Тим часом вологість у період сезону опалення знижується до 30—40%. А для тропічних рослин норма — 80—90%! Деяких мешканців підвіконь, як-от: монстеру, фікус, папороть чи філодендрон, потрібно обприскувати по 2—3 рази на добу, найкраще вранці та ввечері. Водночас бажано, щоб до ночі рослини встигли просохнути, бо без світла вони не засвоюватимуть вологу, а це може спричинити хворобу. Не слід обприскувати рослини, на які в цей момент потрапляє пряме сонячне світло, бо на листі можуть з’явиться опіки.

Вода для обприскування має бути м’якою (кип’яченою, відстояною або профільтрованою), кімнатної температури, не холоднішою 20 градусів. Від жорсткої на листках залишаються плями.

Слід обережно обприскувати рослини, що квітують. Вона не має потрапляти на квіти. Їх можна затулити папером. На рослини з опушенними листочками (фіалки, глоксинії, пеларгонії) воду бризкати не можна, її розпилюють на значній відстані або залишають поряд миски з водою. Можна ставити ці рослини на піддони з гравієм, наповнені водою.

Особливо потребують обприскування рослини зі шкірястими і щільними листочками. Рослини з восковими листками (наприклад, хойя) не дуже вимогливі до обприскування. Зволожують листя з обох боків, доки вода почне стікати краплями. Тому розставляйте рослини на підвіконнях так, щоб у них були приблизно однакові вимоги до обприскування. Крім того, подбайте, аби сліди від води не залишались на меблях та вікні. Іноді радять обприскувати рослини у ванній або раковині. Якщо у вас старі вікна, не забувайте, що на підвіконні температура повітря буде нижчою, ніж у кімнаті. А висока вологість у поєднанні з холодом спричиняють розвиток гнилей.

У приміщенні вологість можна підвищити, скориставшись побутовим зволожувачем повітря, встановивші в кімнаті акваріум (підвищить вологість на кілька відсотків), розмістивши в кількох місцях невеличкі ємкості з водою. І не забувайте частіше провітрювати кімнати, але без протягів — більшість рослин цього не любить.

Не потребують частого обприскування алое, каланхое, гібіскус, гастерія, олеандр, очиток, кактус, клівія, молочай, сансев’єрія, традесканція, хлорофітум та деякі інші.

Катерина ОКУНЬ.