Домашній хлібець на манній крупі виходить з ніжним ароматним м’якушем і хрусткою скоринкою. А ще особливістю цього білого хліба є те, що він не кришиться при нарізанні.

350 мл води

350–400 г борошна

185 г манної крупи

2 столові ложки вершкового масла

20 г свіжих дріжджів

2 чайні ложки солі

столова ложка цукру

Для опари змішати теплу воду з цукром, дріжджами і склянкою борошна. Поставити в тепло на 30–40 хв. до появи пінної шапочки. В опару всипати решту борошна (можна трохи недосипати), манку і сіль. Перемішати, щоб мука зволожилася. Потім потроху додати м’яке масло, вмішуючи його в тісто. Вимішувати доволі довго (приблизно 15 хв.), але у результаті тісто вийде м’яким і не липким. Поставити в тепло на 1 год. Обім’яти, знову поставити в тепло на 1 год. Тісто розділити на 2 частини. Можна випікати у прямокутній формі або сформувати як батон чи круглий буханець. Дати заготовкам постояти 20 хв. у теплі, щоб збільшилися вдвічі. Скропити хліб водою. Спочатку випікати 15 хв. при 240 градусах на пару (для цього на дно духовки поставити миску з водою). Потім забрати воду і допікати ще 30 хв. при 200 градусах.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.