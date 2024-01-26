Мовних помилок припускаються всі, навіть якщо говорять цією мовою все своє життя. Найпоширеніші помилки в українській мові — росіянізми та суржик.
Перші потрапили в нашу мову під впливом російської. Вони так вкоренилися в мовленні, що часто зустрічаються навіть у мові тих українців, які не знають російської. Росіянізм — це калька, тобто слово, утворене за зразком російської мови (наприклад, докладчик — доповідач, долгострой — довгобуд) або запозичене з неї.
Слово «суржик» у першому значенні — це суміш зерна пшениці й жита, жита і ячменю, ячменю та вівса, а також борошно з такої суміші (наприклад — Сіяв пшеницю, а зібрав суржик). А в другому значенні суржиком називають суміш кількох мов, що утворилася без додержання літературних норм. Часто використання російської лексики в суржику сполучене з наслідуванням російської вимови, наголосу, граматичних форм, калькуванням мовних конструкцій.
Суржик і росіянізми — це як погані звички чи бур’яни: вони засмічують нашу мову. Абсолютно уникнути мовних помилок, мабуть, неможливо, але важливо вміти їх розпізнавати та вдосконалювати свою мову, робити її вишуканою.
ПОШИРЕНІ ПРИКЛАДИ РОСІЯНІЗМІВ І СУРЖИКУ
(неправильно — правильно):
прийняти міри — вжити заходів,
нанести шкоду — завдати шкоди,
внєштатна посада — позаштатна посада,
халатне відношення — недбале ставлення,
зайти в тупик — зайти в глухий кут,
об’єм роботи — обсяг роботи,
зробити пропозицію — освідчитися,
під рукою — напохваті,
як правило — зазвичай,
понести втрати — зазнати втрат,
в тому числі — зокрема,
залишити в спокої — дати спокій,
приносити користь — давати користь,
в кінці кінців — зрештою, врешті-решт,
приймати участь — брати участь,
так як — тому що, оскільки,
у якості когось — як хтось,
включати/виключати світло — вмикати/вимикати світло,
виключення з правила — виняток з правила,
заключається — полягає,
прийняти постанову — ухвалити постанову,
користуватися популярністю — мати успіх,
на протязі — протягом,
відноситися — ставитися/стосуватися,
по крайній мірі — принаймні,
не по силам — не під силу (не до снаги),
сосулька — бурулька,
у розстрочку — на вИплат.
Звісно, кількість суржикових слів є надзвичайно великою й не обмежується цим списком (приміром, онлайн-Словник-антисуржик налічує 1479 слів, погортати можна за посиланням: https://slovnik-antisurzhik.slovaronline.com/. Та кожному з нас до снаги контролювати манеру мовлення, адже наша мова багата на красиві, милозвучні українські слова. Любіть українське!
Підготував Іван МОЛОЧАЙ.
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