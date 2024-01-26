Мовних помилок припускаються всі, навіть якщо говорять цією мовою все своє життя. Найпоширеніші помилки в українській мові — росіянізми та суржик.

Перші потрапили в нашу мову під впливом російської. Вони так вкоренилися в мовленні, що часто зустрічаються навіть у мові тих українців, які не знають російської. Росіянізм — це калька, тобто слово, утворене за зразком російської мови (наприклад, докладчик — доповідач, долгострой — довгобуд) або запозичене з неї.

Слово «суржик» у першому значенні — це суміш зерна пшениці й жита, жита і ячменю, ячменю та вівса, а також борошно з такої суміші (наприклад — Сіяв пшеницю, а зібрав суржик). А в другому значенні суржиком називають суміш кількох мов, що утворилася без додержання літературних норм. Часто використання російської лексики в суржику сполучене з наслідуванням російської вимови, наголосу, граматичних форм, калькуванням мовних конструкцій.

Суржик і росіянізми — це як погані звички чи бур’яни: вони засмічують нашу мову. Абсолютно уникнути мовних помилок, мабуть, неможливо, але важливо вміти їх розпізнавати та вдосконалювати свою мову, робити її вишуканою.

ПОШИРЕНІ ПРИКЛАДИ РОСІЯНІЗМІВ І СУРЖИКУ

(неправильно — правильно):

прийняти міри — вжити заходів,

нанести шкоду — завдати шкоди,

внєштатна посада — позаштатна посада,

халатне відношення — недбале ставлення,

зайти в тупик — зайти в глухий кут,

об’єм роботи — обсяг роботи,

зробити пропозицію — освідчитися,

під рукою — напохваті,

як правило — зазвичай,

понести втрати — зазнати втрат,

в тому числі — зокрема,

залишити в спокої — дати спокій,

приносити користь — давати користь,

в кінці кінців — зрештою, врешті-решт,

приймати участь — брати участь,

так як — тому що, оскільки,

у якості когось — як хтось,

включати/виключати світло — вмикати/вимикати світло,

виключення з правила — виняток з правила,

заключається — полягає,

прийняти постанову — ухвалити постанову,

користуватися популярністю — мати успіх,

на протязі — протягом,

відноситися — ставитися/стосуватися,

по крайній мірі — принаймні,

не по силам — не під силу (не до снаги),

сосулька — бурулька,

у розстрочку — на вИплат.

Звісно, кількість суржикових слів є надзвичайно великою й не обмежується цим списком (приміром, онлайн-Словник-антисуржик налічує 1479 слів, погортати можна за посиланням: https://slovnik-antisurzhik.slovaronline.com/. Та кожному з нас до снаги контролювати манеру мовлення, адже наша мова багата на красиві, милозвучні українські слова. Любіть українське!

Підготував Іван МОЛОЧАЙ.