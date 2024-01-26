Найсмачніші вареники із солодкою сирною начинкою. Секрет, звичайно ж, у тісті.
Тісто:
- 250 мл води
- 250 мл молока
- 900 г борошна
- 1 чайна ложка солі
- 6 жовтків
Начинка:
- 1 кг кисломолочного сиру
- 4–5 столових ложок цукру
- 6 білків
- 50 г вершкового масла
- дрібка ваніліну
- дрібка солі
- вершкове масло для подачі
Жовтки викласти в миску, всипати сіль, влити молоко та воду. Всипати просіяне борошно, замісити тісто — воно має бути достатньо тугим і не липнути до рук. Викласти в пакет, залишити на столі на 40 хв.
Для начинки до сиру додати білки, цукор, сіль, ваніль і розтоплене масло. Розтерти до однорідності.
Тісто розділити на 4 частини (для зручності). Розкачати на тонкий пласт 3–4 мм завтовшки (для такого тіста борошно додатково не потрібне). Вирізати кола, викласти начинку, зліпити вареники. Викладати в киплячу підсолену воду. З моменту закипання варити 5 хв. Готові гарячі вареники полити розтопленим вершковим маслом.
Залишити відповідь