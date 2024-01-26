Найсмачніші вареники із солодкою сирною начинкою. Секрет, звичайно ж, у тісті.

Тісто:

250 мл води

250 мл молока

900 г борошна

1 чайна ложка солі

6 жовтків

Начинка:

1 кг кисломолочного сиру

4–5 столових ложок цукру

6 білків

50 г вершкового масла

дрібка ваніліну

дрібка солі

вершкове масло для подачі

Жовтки викласти в миску, всипати сіль, влити молоко та воду. Всипати просіяне борошно, замісити тісто — воно має бути достатньо тугим і не липнути до рук. Викласти в пакет, залишити на столі на 40 хв.

Для начинки до сиру додати білки, цукор, сіль, ваніль і розтоплене масло. Розтерти до однорідності.

Тісто розділити на 4 частини (для зручності). Розкачати на тонкий пласт 3–4 мм завтовшки (для такого тіста борошно додатково не потрібне). Вирізати кола, викласти начинку, зліпити вареники. Викладати в киплячу підсолену воду. З моменту закипання варити 5 хв. Готові гарячі вареники полити розтопленим вершковим маслом.