Найточніше виміряти вміст нітратів можна лише на спеціальному обладнанні у відповідній лабораторії. Але значно зручніше це робити самотужки — за допомогою спеціальних одноразових тест-смужок чи відповідного побутового приладу.

Але візьміть до уваги, що для вимірювання вмісту нітратів в овочах чи фруктах за допомогою тест-смужок слід узяти трохи підготовленого соку чи подрібненої в блендері м’якоті. Зануривши смужку в рідке середовище, порівняйте колір, якого вона набуде, із наведеною на упаковці кольоровою шкалою, і таким чином визначите вміст нітратів. Недолік цього методу — і вартість смужок, і потреба в попередній обробці плодів.

Другий спосіб передбачає застосування нітратоміра або нітрат-тестера. У цьому випадку чутливий сенсор занурюють просто в м’якоть сирого продукту. Але отримана інформація про концентрацію солей нітратних добрив стосуватиметься лише тієї частини плода, де робили замір. Тож для більш точного результату варто виміряти рівень нітратів принаймні тричі з різних боків плода — й узяти до уваги усереднене значення. Також можна занурювати сенсор і на різну глибину плода. Переваги цього способу — багаторазове використання пристрою і можливість не заморочуватися попереднім вичавленням соку чи подрібненням плодів.

Існує і третій варіант пристрою для цих потреб: це екотестер, який поєднує в собі нітрат-тестер і дозиметр (останній дозволяє визначити рівень радіації не лише в будматеріалах чи якихось предметах побуту, але й у продуктах харчування). До речі, нітрат-тестер у цьому пристрої дозволяє перевіряти понад 60 найчастіше вживаних свіжих продуктів, у тому числі м’ясо та рибу. Перед початком вимірювання користувач має обрати в меню, який саме продукт збирається тестувати.

Цікаво, що, застосовуючи пристрій такої моделі, бачитимете результат кожного вимірювання з відповідним підсвічуванням. Якщо воно зелене, то продукт містить безпечну кількість нітратів; жовте — концентрація нітратів межує з припустимою для цього продукту, тож його варто вживати в обмеженій кількості; червоне — рівень нітратів високий, тож цей продукт варто виключити з раціону.

Однак і тут є своє «але»: такі прилади призначені для визначення вмісту нітратів виключно у свіжих продуктах і не можуть застосовуватися для перевірки заморожених чи термічно оброблених, бо в такому випадку виміри будуть некоректними.

Зрештою, навіть не маючи під рукою жодного пристрою, можна й за певними зовнішніми ознаками визначити, наскільки «багатий» на нітрати той чи інший продукт, про що, на ваше прохання, найближчим часом також розповімо на сторінках «Порадниці».

Підготувала Ольга ВОЛИНСЬКА.