Оформити пенсію дистанційно можна за допомогою вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України, роз’яснюють у Мінсоцполітики. Це можуть зробити як ті українці, котрі через війну або з інших причин виїхали за кордон та набули там пенсійного віку, так і ті, хто живе в Україні та вважає користування електронними сервісами зручнішою опцією, ніж відвідування державних установ особисто.

Отже, щоб оформити пенсію дистанційно, необхідно зайти на вебпортал електронних послуг ПФУ та вибрати вкладку «Заява про призначення пенсії». Ознайомитись з інформацією, яка з’явиться на екрані, і перейти за посиланням «Вхід».

Увійти до особистого кабінету можна за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Якщо ви його не маєте, — отримати КЕП можна безкоштовно й онлайн, виконавши декілька нескладних кроків (описаних у відеоінструкції — bit.ly/3ZX31ne).

Після входу треба виконати такі кроки.

У розділі «Щодо пенсійного забезпечення» оберіть вкладку «Заява на призначення пенсії». Дайте згоду на дистанційне інформування, обравши спосіб отримання повідомлень про опрацювання вашої заяви. Натисніть «Продовжити» та оберіть вид пенсії, наприклад — «Пенсія за віком». Дайте відповіді на запитання анкети-опитування для заповнення звернення та надайте згоду на передачу й обробку своїх персональних даних (поставте позначку). Прикріпіть скан-копії необхідних документів, підготовлених згідно з вимогами щодо сканованих копій документів за наведеним перед формуванням заяви переліком.

Після цих етапів на екрані з’явиться повна форма заяви про призначення пенсії, яку, в разі потреби, можна відредагувати.

Для завершення всіх операцій заяву підписують за допомогою КЕП і відправляють до ПФУ натисканням кнопки «Підписати та відправити до ПФУ».

За результатами опрацювання заяви ви отримаєте інформацію про стан обробки та відповідне рішення.

Також на вебпорталі електронних послуг Фонду реалізовано можливість оформлення пенсії за допомогою «Дія.Підпису». Для цього потрібно бути зареєстрованим користувачем мобільного застосунку «Дія».

Детальніше — за посиланням https://www.pfu.gov.ua/2156831-yak-oformyty-pensiyu-za-dopomogoyu-diya-pidpysu/

Власюк