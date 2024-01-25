Це дуже ситний картопляний суп-підлива з м’ясом, який заміняє цілий обід. Тож якщо ваша родина дуже зголодніла, а на вулиці мороз, цей гарячий супчик — саме те!

На 2,5 л води:

0,7 кг свинини на кісточці

800 г картоплі

2 цибулини

1 морквина

150 мл вершків

1 жовток

30 г вершкового масла

1 чайна ложка солі

2–3 лаврові листки

олія

зелень

сіль

чорний мелений перець

М’ясо залити водою, додати цибулину, сіль, лавровий листок. Варити до готовності свинини, близько 40–50 хв.

Відварити до готовності картоплю в підсоленій воді. Морквину дрібно натерти, другу цибулину нарізати маленькими кубиками. Обсмажити в олії цибулю до рум’яності, викласти моркву. Влити 1 ополоник м’ясного бульйону, тушкувати до м’якості моркви. Зняти з вогню. З картоплі злити воду, розім’яти товкачиком. Додати до пюре масло, жовток і вершки. Викласти до картоплі засмажку. М’ясо дістати з бульйону. Поступово влити бульйон до картопляної маси, доводячи до необхідної консистенції. Поставити на вогонь, дати закипіти й зняти з вогню.

Викласти посічену зелень, поперчити, за необхідності досолити. М’ясо відділити від кісточки, нарізати порційно. Подавати на окремій тарілці як доповнення до супу.