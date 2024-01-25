Це дуже ситний картопляний суп-підлива з м’ясом, який заміняє цілий обід. Тож якщо ваша родина дуже зголодніла, а на вулиці мороз, цей гарячий супчик — саме те!
На 2,5 л води:
- 0,7 кг свинини на кісточці
- 800 г картоплі
- 2 цибулини
- 1 морквина
- 150 мл вершків
- 1 жовток
- 30 г вершкового масла
- 1 чайна ложка солі
- 2–3 лаврові листки
- олія
- зелень
- сіль
- чорний мелений перець
М’ясо залити водою, додати цибулину, сіль, лавровий листок. Варити до готовності свинини, близько 40–50 хв.
Відварити до готовності картоплю в підсоленій воді. Морквину дрібно натерти, другу цибулину нарізати маленькими кубиками. Обсмажити в олії цибулю до рум’яності, викласти моркву. Влити 1 ополоник м’ясного бульйону, тушкувати до м’якості моркви. Зняти з вогню. З картоплі злити воду, розім’яти товкачиком. Додати до пюре масло, жовток і вершки. Викласти до картоплі засмажку. М’ясо дістати з бульйону. Поступово влити бульйон до картопляної маси, доводячи до необхідної консистенції. Поставити на вогонь, дати закипіти й зняти з вогню.
Викласти посічену зелень, поперчити, за необхідності досолити. М’ясо відділити від кісточки, нарізати порційно. Подавати на окремій тарілці як доповнення до супу.
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