По-перше, відчувати страх — це нормально. Якщо відчуття виникло, то його не можна миттєво вимкнути чи заборонити. Тому забудьте про слова: «Не бійся, візьми себе в руки, будь мужнім, сильним…» — це безглузда маячня, яка ніколи не працювала!

Забудьте про фразу «Глибоко вдихніть»! Під час сильного стресу ритм дихання значно порушується, вдих завжди глибший за видих, а це означає, що при глибоких вдихах стан буде лише погіршуватися: виникатиме запаморочення, відчуття ватяних ніг і потемніння в очах. Тому — ВИДИХАЄМО! Через сплющені губи.

Пийте воду. Під час стресу часто пересихає ротова порожнина, і тіло це сприймає як ще один додатковий стрес. Пийте маленькими ковтками.

Під дією стресу ми часто втрачаємо здатність відчувати тіло. Тому обережно напружуйте, а потім розслабляйте м’язи ніг, потім рук. Загинайте почергово (ліва нога, потім права) пальці ніг під себе — так, як це роблять лапками коти, ніби тупцюють.

Тіло може тремтіти — це нормально! Не намагайтесь це припинити, якщо немає нагальної потреби. Тіло інколи набагато розумніше за всіх психологів, воно самостійно позбавляється стресу в найкращий спосіб.

Фокусуйтеся на великих предметах — зверху, знизу, праворуч, ліворуч від вас (лампа, килим, вікно, шафа). Давайте їм просту характеристику — наприклад, люстра скляна, килим зелений, двері прямокутні тощо. Таким чином увага з вибухів перемикається на те, що знаходиться довкола вас.

Якщо сталося лихо, будьте певні — вас врятують! Рятівники зроблять свою справу!

Порадами за протоколом «4 стихії» авторства Ілана ШАПІРО, модифікація Олександра ГЕРШАНОВА, поділилася Наталія МАКІЄНКО, офіційна представниця Ізраїльської Коаліції по роботі з травмою в Україні.