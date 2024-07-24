Сорти квасолі, насіння яких біле, але вкрите фіолетовими, червоними, рудими цятками, або, навпаки, фіолетове, червоне, руде з білими цятками в народі називають «рябою квасолею» (рідше — «красолею»).

Саме така корисна для лікування цукрового діабету, коли стрімко підвищується рівень цукру в крові. Отож частіше кладіть її в каструлю, готуючи перші страви, відвареною додавайте до салатів, їжте як гарнір.

А от відвари діабетикам корисно готувати із сушеного подрібненого лушпиння такої квасолі.