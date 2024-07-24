Якщо потрібна копія військово-облікового документа, але немає часу стояти в черзі до ЦНАП чи ТЦК, її можна за кілька кліків згенерувати в застосунку «Резерв+», пояснюють у Міноборони.

Зайдіть у «Резерв+» та оновіть свої дані.

Отримайте документ із QR-кодом.

Натисніть на три крапки біля документа.

Виберіть «Завантажити PDF».

Збережіть PDF-файл на Google Drive або відправте собі в месенджер чи на електронну пошту.

Роздрукуйте та подавайте всюди, де ваш документ потрібен.

Із 18 червня військово-обліковий документ у «Резерв+» отримав таку саму юридичну силу, як і паперовий військовий квиток чи тимчасове посвідчення.

Тому його копію можна використовувати в усіх ситуаціях, де це необхідно. Наприклад, при прийомі на роботу або отриманні послуг у ЦНАП.