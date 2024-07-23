Мариновані огірки з гірчицею зернятками — це не лише красива, апетитна, але й дуже ароматна заготовка. Оскільки надаю перевагу банкам невеликого об’єму, використала літрові. Кількість інгредієнтів вказана на 3 літри (можете взяти одну трилітрову банку).
- 1,7 кг огірків
- 1,5 л води
- 100 г цукру
- 70 г солі
- 60 мл оцту (9%)
- 3 чайні ложки насіння гірчиці
- 3 великі зубчики часнику
- 6 гілочок петрушки
- 3 листки хрону
- 6 листків смородини
- 3 зонтики кропу
Огірки залити холодною водою, залишити на 3 год. Зрізати кінчики. Часник нарізати тонкими пластинками. На дно стерилізованих банок кладемо зонтики кропу, листя смородини та хрону. Щільно-щільно укладаємо огірки, чергуючи з пластинками часнику, що більше їх уміститься, то краще. Перевага дрібних плодів перед великими очевидна: більше вміщається в банку. Загалом на наповнення трьох літрових мені знадобилося 1,7 кг огірків. Далі насипаємо в кожну банку по чайній ложці насіння гірчиці й укладаємо зверху гілочки петрушки. Кип’ятимо воду (трохи більше 1,5 л, бо огірків може поміститися більше або менше) і заливаємо огірки окропом по шийку. Прикриваємо кришками, залишаємо на 15 хв. Зливаємо воду в каструлю, додаємо цукор і сіль, доводимо до кипіння, проварюємо 2 хв., додаємо оцет. Киплячим маринадом заливаємо банки по шийки. Одразу закриваємо під ключ. Перевертаємо, укутуємо до охолодження. Зберігаємо в темному прохолодному місці.
Богдана КАСЬКІВ. м. Івано-Франківськ.
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