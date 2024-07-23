Ділянка після викопаної картоплі гуляти не повинна. Тут можна висіяти зелень (салат, шпинат, кріп, петрушку), а також цибулю, часник, редьку, зокрема дайкон, кабачки, всі види капусти (швидкостиглі).

Господиня Наталка Коцупатра з Черкащини розповіла свій секрет: «Коли засіюю город у травні, то посадки завжди роблю густіші, аніж рекомендується, бо боюся, що щось не прийметься, чи пес з котом витовчуть. А потім городина зазвичай добре приживається, і їй стає тісно. Тож я обережно викопую загущені рослини (помідори, перець, огірки, базилік та інші) й пересаджую на звільнені від ранніх врожаїв ділянки. Певний час пересаджені рослини трішки відстають у рості, але потім наздоганяють і чудово приживаються. Вірите — навіть помідори з невеличкими плодами пересаджувала, і все було добре (тільки не після картоплі)».

Дехто з городників на звільнених грядках висіває кабачки, огірки.

Якщо бажаєте поліпшити склад ґрунту, висійте після картоплі рослини-сидерати: гірчицю, ріпак, овес, горох, жито, фацелію та інші. Адже час від часу земля повинна відпочивати — бути «під паром».

На місці картоплі не можна висаджувати знову картоплю та інші пасльонові — помідори, баклажани, перець тощо, бо мають спільні хвороби.

Картопля забирає з ґрунту чимало поживних речовин, водночас земля тут пухка, водо- та повітропроникна.

Перед повторними посівами з ділянки прибирають залишки врожаю та розпушують ґрунт на глибину 10–12 см. Приблизно за тиждень до повторних посадок підживлюють: золою (до 100 г на кв.м), нітроамофоскою, суперфосфатом і сульфатом калію (по 25 г на кв.м).

Катерина ОКУНЬ.