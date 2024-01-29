Із 2020 року в Україні два окремі рахунки за газ: один — за спожитий, другий — за послугу з його доставки.
Вартість доставки щорічно змінюється. Впродовж 2024 року вона залежатиме від споживання газу протягом минулого газового року: з 1 жовтня 2022 року по 30 вересня 2023 року.
У 2024 році для розрахунку щомісячного платежу за розподіл газу потрібно рахувати кількість спожитих кубів газу за період газового року.
У 2023 році формула така:
тариф облгазу * (куби за період з 1 жовтня 2022 року по 30 вересня 2023 року) / 12 = щомісячна плата за доставку.
Щоб самостійно розрахувати платежі за доставку газу, знадобляться два показники:
- тариф вашого облгазу;
- куби, які ви спожили за газовий рік (з 1 жовтня 2022 року до 30 вересня 2023 року).
Залежно від облгазу тарифи відрізняються: регіон, кількість споживачів, розмір витрат для забезпечення функціонування мережі.
|№
п\п
|Назва ліцензіата
|Діючі тарифи на послуги розподілу природного газу (грн за 1 куб.м на місяць без ПДВ)
|Постанова НКРЕКП
|1
|ПрАТ «Гадячгаз»
|1,99
|від 22.12.2021 № 2743
|2
|АТ «Донецькоблгаз»
|1,18
|від 22.12.2021 № 2746
|3
|АТ «Запоріжгаз»
|0,92
|від 22.12.2021 № 2749
|4
|АТ «Київгаз»
|0,32
|від 22.12.2021 № 2751 (зі змінами)
|5
|ПрАТ «Коростишівгаз»
|1,82
|від 22.12.2021 № 2754
|6
|ПрАТ «Кременчукгаз»
|0,46
|від 22.12.2021 № 2755
|7
|АТ «Лубнигаз»
|1,99
|від 22.12.2021 № 2757
|8
|АТ «Луганськгаз»
|1,57
|від 22.12.2021 № 2758
|9
|ПАТ «Маріупольгаз»
|1,45
|від 22.12.2021 № 2760
|10
|ПрАТ «Мелітопольгаз»
|1,84
|від 22.12.2021 № 2761
|11
|АТ «Одесагаз»
|1,09
|від 22.12.2021 № 2763
|12
|АТ «Полтавагаз»
|1,76
|від 22.12.2021 № 2764
|13
|ПрАТ «Тернопільгаз»
|1,75
|від 22.12.2021 № 2767
|14
|ПрАТ «Тернопільміськгаз»
|0,80
|від 22.12.2021 № 2768 (зі змінами)
|15
|АТ «Тисменицягаз»
|1,99
|від 22.12.2021 № 2769
|16
|ПрАТ «Уманьгаз»
|1,95
|від 22.12.2021 № 2770
|17
|АТ «Херсонгаз»
|1,62
|від 22.12.2021 № 2773
|18
|АТ «Чернівцігаз»
|1,99
|від 22.12.2021 № 2776
|19
|ПрАТ «Шепетівкагаз»
|1,07
|від 22.12.2021 № 2778
|20
|ПрАТ «НГХП «Сірка»
|1,21
|від 22.12.2021 № 2779
|21
|ДП «Кременецьке УПРГ»
|1,36
|від 22.12.2021 № 2780
|22
|ТОВ «Газовик»
|1,79
|від 30.12.2020 № 2787 (зі змінами)
|23
|ТОВ «Газпостачсервіс»
|2,46
|від 24.12.2019 № 3055 (зі змінами)
|24
|ТЗОВ «Спектргаз»
|2,35
|від 16.12.2020 № 2468
|25
|ТОВ «Газорозподільні мережі України»
|Вінницька філія
|1,76
|від 30.12.2022 № 1944 (зі змінами)
|Волинська філія
|1,57
|Дніпровська філія
|0,90
|Дніпропетровська філія
|1,26
|Житомирська філія
|1,70
|Закарпатська філія
|1,99
|Івано-Франківська філія
|1,86
|Київська філія
|1,49
|Криворізька філія
|0,53
|Кропивницька філія
|1,49
|Львівська філія
|1,69
|Миколаївська філія
|1,99
|Рівненська філія
|1,54
|Сумська філія
|1,34
|Харківська міська філія
|0,43
|Харківська філія
|1,99
|Хмельницька філія
|1,54
|Черкаська філія
|0,57
|Чернігівська філія
|1,76
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