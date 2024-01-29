Із 2020 року в Україні два окремі рахунки за газ: один — за спожитий, другий — за послугу з його доставки.

Вартість доставки щорічно змінюється. Впродовж 2024 року вона залежатиме від споживання газу протягом минулого газового року: з 1 жовтня 2022 року по 30 вересня 2023 року.

У 2024 році для розрахунку щомісячного платежу за розподіл газу потрібно рахувати кількість спожитих кубів газу за період газового року.

У 2023 році формула така:

тариф облгазу * (куби за період з 1 жовтня 2022 року по 30 вересня 2023 року) / 12 = щомісячна плата за доставку.

Щоб самостійно розрахувати платежі за доставку газу, знадобляться два показники:

тариф вашого облгазу;

куби, які ви спожили за газовий рік (з 1 жовтня 2022 року до 30 вересня 2023 року).

Залежно від облгазу тарифи відрізняються: регіон, кількість споживачів, розмір витрат для забезпечення функціонування мережі.