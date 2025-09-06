Пілот Ред Булла Макс Ферстаппен завоював поул Гран-прі Італії на автодромі Монца, проїхавши найшвидше коло історії Формули-1.

Крім того, нідерландець проїхав найшвидше коло в історії Формули-1 за середньою швидкістю — 264,682 км/год, повідомляє пресслужба турніру.

Він вирвав стартове місце у Ландо Норріса, зіпсувавши настрій команди McLaren у Монці.

Шарль Леклер, тогорічний переможець у Монці, став четвертим, тоді як Льюіс Хемілтон фінішував п’ятим, але через штраф стартуватиме з десятого місця.

Ферстаппен протягом усієї сесії виглядав впевнено, отримавши провідний час на початку фінальної сесії та показавши найкращий результат у Q2.

Минулий рекорд був встановлений пілотом Льюїсом Хемілтоном, який у сезоні-2020 на Мерседесі показав середню швидкість 264,2 км/год.