Скибочка українського хліба, шматок ароматної та ніжної домашньої шинки, ложечка пікантної гірчиці або хрону, зелена цибулька… Смакота!

«ШАШЛИЧНА»

Обирайте свої улюблені приправи до шашлику та запікайте соковиту шинку в духовці.

1,5 кг свинини (грудинка); 2 л води; 3 столові ложки солі; 1 столова ложка приправи для шашлику; 3—4 середні лаврові листки; по 1 чайній ложці насіння гірчиці та коріандру.

Перед запіканням: 1 велика головка часнику; 1 столова ложка приправи для шашлику.

Для надання кольору: 1 столова ложка копченої паприки; 1 чайна ложка меду.

В каструлю налити воду, додати сіль, приправу для шашлику, лавровий лист, коріандр і гірчицю, перемішати, поставити на вогонь. Щойно закипить, вогонь зменшити, проварити 5 хв., зняти з плити, дати охолонути. Занурити грудинку в розсіл, закрити кришкою, залишити маринуватися на добу в холодильнику.

В мисочці змішати вичавлений часник і приправу для шашлику. Грудинку обсушити, натерти спеціями. Щільно загорнути у фольгу, краще у два шари. Викласти на деко, поставити в розігріту до 200 градусів духовку. Запікати 1 год.

У мисці змішати копчену паприку та мед. Дістати грудинку з духовки, розгорнути фольгу. До медово паприкової суміші додати сік, що виділився з м’яса, довести до консистенції рідкої сметани. Пензликом нанести зверху на м’ясо медово-паприкову суміш — так воно набуде красивого кольору. Поставити в духовку, запікати при 180 градусах 10 хв. Дістати, шматочки перевернути, змастити з іншого боку. Знову поставити в духовку на 10 хв.

Дістати, сік, що виділився, злити. Загорнути у фольгу, дати охолонути за кімнатної температури, потім — у холодильник до повного охолодження.

ВАРЕНА В ЦИБУЛЕВОМУ ЛУШПИННІ

Готуємо шинку в цибулинні без використання духовки, на вигляд вона — мов копчена. Що більше лушпиння, то насиченіший колір.

600 г свинини (грудинки); 1 л води; 2 жменьки цибулиння; 100 г солі; 2 великі лаврові листки; 5 горошин духмяного перцю; 3 горошини чорного перцю; 6 великих зубчиків часнику.

В каструлю викласти чисте цибулиння, залити водою, довести до кипіння. Додати сіль, лаврові листки, перець. Викласти грудинку, дати закипіти, зменшити вогонь, варити 40 хв. Через 20 хв. після кипіння додати до м’яса 3 зубчики часнику, нарізаного пластинками. Зняти з вогню, «укутати» грудинку лушпинням, щоб поверхня м’яса профарбувалася рівномірно. Так залишити до повного охолодження. Поставити на ніч у холодильник. Далі дістати з розсолу, обсушити паперовими рушниками. Натерти м’ясо вичавленим часником, загорнути у фольгу, дати просочитися ароматом принаймні 2 год. у холодильнику.

«ФІРМОВА»

Шинка у майонезному маринаді, яка вариться в каструлі у мішечках для запікання.

1—1,5 кг свинини (грудинки). Для маринаду: 1—2 столові ложки майонезу; головка часнику; по 1 чайній ложці чорного меленого перцю та солодкої паприки; по 0,5 чайної ложки червоного меленого перцю та сухої петрушки (або кропу); 2 столові ложки солі.

По 1 шт. гвоздики, лаврового листка, духмяного та чорного перцю горошком у кожний пакет.

Грудинку нарізати шматками 10—15 см завдовжки. Для маринаду часник перетерти з сіллю. Змішати часникову суміш із майонезом, меленим перцем, паприкою та петрушкою. Щедро змастити м’ясо маринадом. Розкласти шматки по окремих пакетах для запікання, в кожен додати по 1 шт. гвоздики, духмяного та чорного перцю горошком і шматочки лаврового листка. Міцно зав’язати пакети, випустивши повітря. (Для надійності краще покласти в два пакети). У велику каструлю набрати воду. Викласти в неї пакети з м’ясом. Поставити на вогонь, довести до кипіння, варити під кришкою на дуже повільному вогні 1,5 год. Дати охолонути в каструлі. Розрізати пакети, з грудинки зчистити залишки маринаду, трохи обсушити. Викласти м’ясо в герметичну ємність, поставити в холодильник на 6—8 год.

Готувавла Діана ШЕПЕЛЬ.