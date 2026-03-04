Цифрова медицина стає ще ближчою: тепер подати декларацію лікарю та змінити номер телефону в електронній системі охорони здоровʼя можна самостійно та без зайвих візитів до лікарні, інформує МОЗ.

Вхід до Кабінету пацієнта здійснюється через е-кабінети, тому для старту оберіть платформу, якій надаєте перевагу.

Ви можете обрати будь-який кабінет — розроблений державою (е-Кабінет ЕСОЗ) чи бізнесом (пацієнтською інформаційною системою) — https://cutt.ly/Itnqj81e

Для входу в кабінет достатньо скористатися своїм електронним підписом. Якщо інформацію про вас знайдено — ви потрапляєте до свого особистого кабінету. Якщо ні — пройдіть просту реєстрацію в системі.

Що саме вже можна зробити в Кабінеті пацієнта

* Переглядайте свою декларацію чи оберіть сімейного лікаря: знайдіть фахівця та подавайте декларацію онлайн.

* Оновлюйте дані: змінили прізвище, паспорт чи номер телефону? Просто внесіть зміни самостійно.

* Контролюйте доступи: переглядайте перелік е-кабінетів, яким надали дозвіл на обробку своїх даних, та керуйте ними.

Обираючи «свого» лікаря

Попри те, що подати декларацію тепер стало простіше, підходити до цього вибору варто зважено. Тому перед поданням декларації лікарю в МОЗ рекомендують познайомитися з лікарем та проговорити всі питання, які вас хвилюють, і комфортний формат співпраці.

Більше інформації — https://pis.esoz.gov.ua/