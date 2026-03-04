Міністерство охорони здоров’я України затвердило новий Перелік захворювань, розладів або станів, за наявності яких особи не можуть усиновити дитину, взяти її під опіку чи піклування, створити прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, надавати послугу патронату над дитиною або здійснювати наставництво, а також проживати разом із влаштованою дитиною на спільній житловій площі, інформують у відомстві.

Новий Перелік затверджено наказом МОЗ від 24.12.2025 №1949, зареєстрованим у Мін’юсті, що набрав чинності з 3.02.2026.

Документ розроблено з метою реалізації Порядку медичного огляду осіб, які виявили бажання усиновити або взяти дитину під опіку/піклування, створити прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, надавати послугу патронату над дитиною або здійснювати наставництво, а також осіб, що проживатимуть із влаштованою дитиною на спільній житловій площі, затвердженого постановою Кабміну від 1.10.2025 №1261.

* Що змінилося

Насамперед скасовано застарілий Перелік захворювань, за наявності яких особа не може бути усиновлювачем, і запроваджено новий, більш деталізований і структурований Перелік з урахуванням сучасних підходів до оцінки стану здоров’я.

Новий документ чітко розмежовує:

— захворювання, розлади та стани, що стосуються повнолітніх осіб, які мають намір усиновити або взяти дитину під опіку чи піклування, створити прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, надавати послугу патронату або здійснювати наставництво;

— захворювання, розлади та стани, за наявності яких неповнолітні особи не можуть спільно проживати разом із влаштованою дитиною.

Перелік побудовано за принципом чітких медичних критеріїв і містить не лише назви нозологій, а й умови, за яких наявність відповідного захворювання, розладу або стану є медичною підставою для відмови. Для уніфікації підходів застосовуються коди НК 025:2021 «Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я».

* Які захворювання враховуються

Перелік охоплює, зокрема:

— інфекційні та соціально значущі хвороби — у визначених активних або тяжких формах;

— тяжкі психічні розлади, у тому числі пов’язані з вживанням психоактивних речовин;

— окремі неврологічні захворювання;

— онкологічні захворювання на пізніх стадіях або до завершення радикального лікування;

— стани, що призводять до потреби в постійному сторонньому догляді.

* Що це означає для громадян

Для осіб, які планують усиновити дитину або взяти її під опіку чи піклування, оновлений Перелік встановлює чіткі та прозорі правила медичної оцінки стану здоров’я. Наявність захворювання, розладу або стану, включеного до Переліку, є підставою для відмови у визначених випадках.

При цьому для окремих випадків передбачено індивідуальний підхід до оцінки стану здоров’я особи з урахуванням клінічного перебігу захворювання, наявності ремісії, результатів лабораторних та інструментальних досліджень, а також висновків профільних лікарів-спеціалістів.

Такий підхід дозволяє ухвалювати обґрунтовані рішення з урахуванням найкращих інтересів дитини, не виходячи за межі визначених медичних критеріїв.

Хто ухвалює рішення

Оцінку стану здоров’я здійснюють лікарі відповідної спеціалізації — сімейні, психіатри, неврологи та інші — згідно з критеріями, визначеними Переліком. У передбачених випадках враховують висновок експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи.