ЧОРНА ЯГОДА ІВАНА

Неважко здогадатися, чому чорницю так назвали. Хоча це не зовсім чорна ягода, а із сизуватим відтінком, або темно-синього кольору. А ще її називають Івановою, або купальською. Рослина поширена у хвойних і мішаних лісах, любить сонячні галявини, щоби ягоди сонцем наливалися.

Вони містять дубильні речовини, органічні кислоти, каротин. Із лікувальною метою народні цілителі використовують і ягоди, і листя («чорничник»).

Зібрані ягоди сушать швидко в печах при температурі 50—60 градусів. Зберігають у щільній тарі, адже сировина легко уражується комірними шкідниками та міллю. Високу цінність мають консервовані плоди чорниці з цукром у співвідношенні 1:2. Ідеться про джеми, варення. Та найцінніша чорниця — свіжа!

Листя і стебла збирають улітку. Сушать у темному, добре провітрюваному приміщенні. Ідеальний варіант — горище сільської хати.

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Чорниця — чудовий в’яжучий, сечогінний, діабетичний засіб. Ягоди та чай із засушеного «чорничника» поліпшують загальний обмін речовин, сприятливо діють на функцію травного каналу, лікують очні захворювання. Свіжі або заморожені ягоди корисно їсти тим, у кого погіршується зір.

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Гарячий узвар із сушених ягід чорниці (100 г сировини на 2,5 л води) п’ють при підвищеній температурі. Цей напій також має сечогінні властивості.

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Вони допомагають хворим на цукровий діабет. Узяти в однаковій кількості засушені ягоди чорниці та засушений подрібнений корінь цикорію дикого. Столову ложку суміші засипати в термос і залити 200 мл окропу. Настояти мінімум 4 год. Процідити. Пити по 50 мл 4 рази на день за 15—20 хв. до їди. У разі загострення недуги дозу можна збільшити вдвічі.

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Свіжий або законсервований чорничний сік протидіє проносам, якщо пити хоча б по 200—250 мл щодня.

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При хронічному коліті взяти в однаковій кількості засушені ягоди чорниці, засушені подрібнені корені перстачу прямостоячого та алтеї лікарської. Столову ложку збору залити 200 мл теплої води. Довести до кипіння та кип’ятити на малому вогні 7—8 хв. Настояти 20 хв. під кришкою. Процідити. Пити по 50 мл тричі на день за 15—20 хв. до їди.

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Для покращення травлення та роботи шлунка 2 ст.л. засушеного подрібненого листя та стебел чорниці («чорничника») звечора засипати в термос і залити 600 мл окропу. Настояти мінімум 8 год. Уранці процідити. Пити гарячим по 200 мл тричі на день.

Тарас ЛЕХМАН.