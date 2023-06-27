Відповідно до вимог Кодексу законів про працю України особи з інвалідністю мають право на додаткові пільги та привілеї порівняно з іншими працівниками, інформують у Державній службі зайнятості.
Зокрема, особа з інвалідністю має право на:
- працевлаштування без випробувального терміну (при направленні на роботу МСЕК);
- неповний робочий день або робочий тиждень (відповідно до рекомендацій МСЕК та за бажанням особа з інвалідністю може перейти на скорочений графік роботи, при якому оплата праці буде нараховуватись пропорційно відпрацьованому часу);
- відмову працювати в нічний час і надурочно (тобто понаднормово та вночі людина з інвалідністю може працювати лише за бажанням та у випадку, коли це не шкодить її здоров’ю, тобто не суперечить рекомендаціям МСЕК);
- надання щорічної відпустки в зручний для неї час (незалежно від тривалості роботи на посаді);
- основну відпустку мінімальною тривалістю 30 (для І і ІІ груп) і 26календарних днів (для ІІІ групи);
- неоплачувану відпустку тривалістю 60 (для І і ІІ груп) і 30 календарних днів (для ІІІ групи);
- розірвання строкового трудового договору (якщо стан здоров’я особи з інвалідністю став перешкоджати виконанню трудових обов’язків).
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