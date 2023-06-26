Булочки з вівсяних пластівців — прекрасний рецепт для сніданку, пікніків, перекусу на роботі чи в дорозі.

220 г вівсяних пластівців

350—400 г борошна (пшеничного)

300 мл молока

2 столові ложки цукру

20 г свіжих дріжджів

0,5 чайної ложки солі

4 столові ложки олії

соняшникове насіння (для присипки)

яйце (для змащування)

У миску влити тепло молоко, додати цукор і розкришені дріжджі. Всипати 50 г борошна, розмішати. Поставити опару в тепло на 15 хв. до утворення пінної шапочки.

Додати в опару сіль і вівсяні пластівці. Влити олію, розмішати. Всипати борошно та замісити тісто. Викласти в змащену олією миску, накрити рушником, поставити на 1 год. для підйому.

Розділити тісто на 14—16 частин, скачати в кульки. Викласти на застелене пергаментом деко. Змастити яйцем. Присипати очищеним насінням. Дати постояти 15 хв. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 2 —25 хв.