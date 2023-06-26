Булочки з вівсяних пластівців — прекрасний рецепт для сніданку, пікніків, перекусу на роботі чи в дорозі.
- 220 г вівсяних пластівців
- 350—400 г борошна (пшеничного)
- 300 мл молока
- 2 столові ложки цукру
- 20 г свіжих дріжджів
- 0,5 чайної ложки солі
- 4 столові ложки олії
- соняшникове насіння (для присипки)
- яйце (для змащування)
У миску влити тепло молоко, додати цукор і розкришені дріжджі. Всипати 50 г борошна, розмішати. Поставити опару в тепло на 15 хв. до утворення пінної шапочки.
Додати в опару сіль і вівсяні пластівці. Влити олію, розмішати. Всипати борошно та замісити тісто. Викласти в змащену олією миску, накрити рушником, поставити на 1 год. для підйому.
Розділити тісто на 14—16 частин, скачати в кульки. Викласти на застелене пергаментом деко. Змастити яйцем. Присипати очищеним насінням. Дати постояти 15 хв. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 2 —25 хв.
Залишити відповідь