Пасинкування сприяє правильному формуванню та розвитку куща. За його допомогою можна отримати великі плоди та рясний урожай. Але баклажан — культура, яка не потребує обов’язкового пасинкування.

Зокрема, якщо кущі вирощують у відкритому ґрунті, то бічні відростки не видаляють. Ба більше: якщо кущі на грядках оголити, це може уповільнити їхній ріст.

Натомість потребують пасинкування синенькі, що ростуть у теплицях. У захищеному ґрунті часто спостерігаються високі вологість і температура. Через це на кущах активно формується густа зелена маса та бічні відростки. Водночас якщо ви не проти отримання більшої кількості плодів, але невеликого розміру, то процедуру можна не проводити.

Пасинкують до формування бутонів. Розпочинати можна через три тижні після висадки розсади на постійне місце. Оптимально — вранці, щоб до вечора рани на місці видалення пасинків підсохли. Прищипують руками.

Формують кущ баклажанів кількома способами: в одне, два та три стебла. В одне формують високорослі сорти, якщо в теплиці обмаль місця, а також ослаблену розсаду. У два стебла формують здорові кущі, які добре вкоренилися та активно розвиваються. У три стебла формують кущ, коли розсади не дуже багато, а місця вдосталь.

Перед початком видалення пасинків кущі підв’язують. Це особливо важливо для високорослих сортів, бо при великій кількості зав’язі стебло може зламатися.

Пасинки видаляють протягом усього сезону. Низькорослі сорти зазвичай не пасинкують. А ось що синеньким потрібне, то це розпушування. За період вегетації роблять 5—6 розпушувань міжрядь. При цьому рослини щоразу підгортають.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.