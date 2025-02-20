Зазирнула у підвалі в коробку з бульбами жоржин — й отетеріла: вони всі вкриті пухнастою цвіллю. Бачу таке вперше, бо раніше жоржини зберігались у мене добре. А я ж ще й нових сортів накупила! Чому вони запліснявіли і чи виросте щось з цих бульб навесні?

Любов БЕЗЧОБІТНЯ. Житомирська обл.

Якщо умови зберігання жоржин такі самі, що й у попередні роки, можливо, коренебульби були погано просушені перед закладанням у погріб. Свого часу я теж мала таку проблему, коли заклала в підвал бульби відразу після дощу. На жаль, вони пропали. Крім того, можливо, умови зберігання у погребі все ж змінились непомітно для вас. Адже для того, щоб рік у рік їх відстежувати і порівнювати, необхідно постійно вимірювати температуру та вологість у сховищі. Приміром, у нашому підвалі вологість дуже сильно коливається залежно від того, як близько піднімаються ґрунтові води. Навесні, буває, й погріб підтоплює (живемо біля водойми). Звісно, це негативно позначається на зберіганні запасів. А оскільки погріб неглибокий, то й температура коливається.

Яких заходів слід вжити терміново, щойно виявили ознаки плісняви? Занесіть ящики з жоржинами у дім. Полиці, де вони стояли, вимийте міцним розчином марганцівки та просушіть. Ящики, в яких зберігались бульби, теж обробіть марганцівкою або 1-відсотковим розчином мідного купоросу. Якщо ящики перфоровані, встеліть їх папером і насипте туди піску (сухої тирси).

Промийте бульби в міцному розчині марганцівки, ретельно змивши плісняву, та уважно огляньте. Замість марганцівки можна скористатись готовим фунгіцидом. Виріжте всі пошкоджені місця, а місця зрізів змастіть зеленкою. Ретельно просушіть. Закладіть бульби у ящики і засипте сухим піском (тирсою). Поставте в сховище, але перед тим переконайтесь, що воно має підхожі умови для зберігання бульб. Оптимальна температура має бути в межах 2–4 градусів, а вологість повітря — 60–70 відсотків. Натомість, якщо виявите, що бульби всихають, приблизно раз на місяць обприскуйте їх водою з пульверизатора.

Надалі регулярно оглядайте посадковий матеріал і за перших же ознак плісняви вживайте заходів. Але якщо сильно пошкоджений, реанімувати його, на жаль, навряд чи вийде.

Тетяна БОГОВИК.