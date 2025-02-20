Готують їх з відвареної картоплі, за текстурою дуже схожі на ліниві вареники. Подають палюшки гарячими, поливаючи сметаною, вершковим маслом, або зі смаженою цибулею та шкварками.

300 г картопляного пюре

100 г борошна

1 невелике яйце

15 г вершкового масла

0,5 чайної ложки солі

Для підливки:

1 цибулина

50–70 г сала

Для засмажки сало та цибулину дрібно нарізати. Обсмажити сало до золотавості, додати цибулю, смажити до рум’яності.

Картоплю відварити до готовності, воду повністю злити. Потовкти на пюре. Дати добре охолонути. Додати яйце, розм’якшене масло, сіль. Перемішати, поступово всипати просіяне борошно. Замісити тісто — воно має бути м’яким і трохи липким. Присипати борошном стіл і тісто, розділивши його для зручності на 2 частини. Сформувати ковбаску, гострим ножем нарізати палюшки.

Викласти в підсолену киплячу воду. Щойно спливуть, варити рівно 2 хв. Готові викласти у миску, полити засмажкою. А можна просто подати з вершковим маслом.

Українські картопляні палюшки виходять дуже ніжними та ситними.